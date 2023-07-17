Летние и солнечные дни ждут жителей Тюмени через несколько дней

Posted Сегодня, 18:20
Published Сегодня, 18:20
Modified Сегодня, 18:20
Updated Сегодня, 18:20
По данным Гисметео, температура воздуха днём в городе составит + 25 градусов. Скорость западного ветра 4-9 метров в секунду. В субботу потеплеет до + 26, день будет ясным. Влажность воздуха снизится до 47%, осадков не ожидается.
В воскресенье ожидается летняя и безветренная погода. Облаков в городе не будет весь день.
Ранее «Наш город» сообщал, что на этой неделе тюменцев ждут дожди (18 июля). Среда и четверг пройдут в Тюмени при переменной облачности и без осадков. Температура воздуха в эти дни составит +16…+21 в темное время суток и +23…+24 днем.