Летние и солнечные дни ждут жителей Тюмени через несколько дней

Ранее «Наш город» сообщал, что на этой неделе тюменцев ждут дожди (18 июля). Среда и четверг пройдут в Тюмени при переменной облачности и без осадков. Температура воздуха в эти дни составит +16…+21 в темное время суток и +23…+24 днем.