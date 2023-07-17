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Крупная пробка образовалась при выезде из Тюмени

17 июля 2023, 13:12
Фото: 1MI
При выезде из областной столицы на Ялуторовском тракте образовалась крупная пробка на 3 километра.

По данным сервиса 2ГИС, здесь произошло ДТП, скорость машин снизилась до 3-5 км/ч. На место инцидента вызвали сотрудников ГИБДД, но подробности аварии ещё выясняются.

Стоит отметить, что в час пик 17 июля в Тюмени заторы не превысили 6 баллов. К 18:00 в городе произошло только 3 аварии. На Объездной дороге серьёзных пробок не наблюдается.

На прошлой неделе огромное количество тюменцев уехали на пляж. Крупный затор образовался около базы отдыха у Верхнего бора. К 18:00 12 июля пробки растянулись разу на 4 километра. При подъезде к озеру Андреевское заторы составляют 2,5 км.

#Александр Мязин
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