Крупная пробка образовалась при выезде из Тюмени

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
По данным сервиса 2ГИС, здесь произошло ДТП, скорость машин снизилась до 3-5 км/ч. На место инцидента вызвали сотрудников ГИБДД, но подробности аварии ещё выясняются.
Стоит отметить, что в час пик 17 июля в Тюмени заторы не превысили 6 баллов. К 18:00 в городе произошло только 3 аварии. На Объездной дороге серьёзных пробок не наблюдается.
На прошлой неделе огромное количество тюменцев уехали на пляж. Крупный затор образовался около базы отдыха у Верхнего бора. К 18:00 12 июля пробки растянулись разу на 4 километра. При подъезде к озеру Андреевское заторы составляют 2,5 км.