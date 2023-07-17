Корпорация МСП предоставит льготный лизинг на 2,3 млрд рублей для бизнеса

Условия льготных лизинговых продуктов предусматривают возможность приобретения только нового оборудования. Чтобы сделать процесс более удобным для предпринимателей и повысить его доступность, компания оцифровала программы и создала отдельный сервис на цифровой платформе МСП.РФ. С помощью этой платформы пользователи могут подавать заявки онлайн. После проверки на соответствие требованиям предприниматели получат предварительный расчет графика лизинговых платежей с общей стоимостью финансирования. Если предложенные условия устраивают предпринимателя, он может в электронном виде загрузить необходимый пакет документов на той же платформе МСП.РФ.