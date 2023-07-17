Корпорация МСП предоставит льготный лизинг на 2,3 млрд рублей для бизнеса

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
В зависимости от вида деятельности и категории МСП предлагаются две лизинговые программы. Программа «Приоритет +» предназначена для микро- и малых предприятий из отрасли обрабатывающих производств. Они смогут получить российское оборудование под 6% годовых, а иностранное оборудование — под 8%. Сумма сделки варьируется от 500 тыс. до 50 млн рублей, пишет РИА Новости.
Программа «Приоритет» рассчитана на более широкий круг предприятий: микро-, малые и средние компании из сфер здравоохранения, туризма, спорта, креативных индустрий, науки и информационных технологий. Она также доступна для среднего бизнеса из сегмента обрабатывающих производств. В рамках этой программы применяется единая ставка 12% годовых, а сумма сделки варьируется от 500 тыс. до 50 млн рублей (с увеличенным лимитом до 100 млн рублей для среднего бизнеса).
Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП, отметил, что одна из задач корпорации заключается в том, чтобы сделать лизинг оборудования максимально доступным и массовым для малого и среднего бизнеса. Лизинг основных средств является эффективным способом модернизации и расширения производственных мощностей. Программы предусматривают продолжительные сроки, небольшие авансы и индивидуальные графики платежей, а также отсутствие залогов и отложенный старт погашения обязательств.
Условия льготных лизинговых продуктов предусматривают возможность приобретения только нового оборудования. Чтобы сделать процесс более удобным для предпринимателей и повысить его доступность, компания оцифровала программы и создала отдельный сервис на цифровой платформе МСП.РФ. С помощью этой платформы пользователи могут подавать заявки онлайн. После проверки на соответствие требованиям предприниматели получат предварительный расчет графика лизинговых платежей с общей стоимостью финансирования. Если предложенные условия устраивают предпринимателя, он может в электронном виде загрузить необходимый пакет документов на той же платформе МСП.РФ.