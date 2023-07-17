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Modified Сегодня, 14:07

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Концерт за два млн рублей: группа «Любэ» выступит в День города в Тюмени

17 июля 2023, 14:06
Фото: ВК "Любэ"
В областной столице 29 июля в День города будет выступать Николай Расторгуев и группа «Любэ».

Концерт пройдет на площади 400-летия. По данным 72.ру, в открытых источниках указано, что за выступление длиной в 40–50 минут гонорар артистов составляет от 1,2 до 2,5 миллионов рублей.

Более того, солист Николай Расторгуев требует купить ему кефир жирностью 1%, овсяные хлопья. Все спиртное из мини-бара музыканта в номере отеля нужно убрать, но в гримёрку придётся поставить бутылку виски Johnnie Walker Black Label.

День города начнется полумарафона. Спортивное мероприятие стартует рано утром, после чего на площади у технопарка состоится уже традиционное мероприятие «Парад красных машин». В этот день состоится открытие «Двора мастеров», здесь пройдет фестиваль деревянного зодчества

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Работа
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