Концерт за два млн рублей: группа «Любэ» выступит в День города в Тюмени

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Концерт пройдет на площади 400-летия. По данным 72.ру, в открытых источниках указано, что за выступление длиной в 40–50 минут гонорар артистов составляет от 1,2 до 2,5 миллионов рублей.
Более того, солист Николай Расторгуев требует купить ему кефир жирностью 1%, овсяные хлопья. Все спиртное из мини-бара музыканта в номере отеля нужно убрать, но в гримёрку придётся поставить бутылку виски Johnnie Walker Black Label.
День города начнется полумарафона. Спортивное мероприятие стартует рано утром, после чего на площади у технопарка состоится уже традиционное мероприятие «Парад красных машин». В этот день состоится открытие «Двора мастеров», здесь пройдет фестиваль деревянного зодчества