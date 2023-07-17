Концерт за два млн рублей: группа «Любэ» выступит в День города в Тюмени

День города начнется полумарафона. Спортивное мероприятие стартует рано утром, после чего на площади у технопарка состоится уже традиционное мероприятие «Парад красных машин». В этот день состоится открытие «Двора мастеров», здесь пройдет фестиваль деревянного зодчества