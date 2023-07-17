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Клиенты Банка ДОМ. РФ чаще всего открывают вклады на 6 месяцев

17 июля 2023, 04:00
Фото: ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ провел анализ сроков вкладов, открытых клиентами в 2023 году. Большинство вкладов размещено на срок 6 месяцев — 37% клиентов, 33% выбрали одногодичный срок, 19% — 3 месяца, а еще 9% — 3 года.

В первом квартале каждый пятый вклад был открыт на 1 год, однако сейчас эта доля составляет треть от общего числа депозитов. Чаще всего такой тип сбережений выбирают женщины в возрасте от 50 лет, а средний размер вклада составляет 695 тысяч рублей.

«Количество клиентов, разместивших деньги на вкладах в Банке ДОМ.РФ с начала 2023 года, увеличилось в 1,5 раза по сравнению с этим же периодом в прошлом году. Драйвером роста остаются рублевые депозиты. Среди других тенденций — сроки размещения стали более длительными: на 10% выросла доля депозитов, открытых на год. Это связано с тем, что россияне перешли на сберегательную модель поведения и видят в крупных банках надежный инструмент для приумножения сбережений. Еще одна причина — более привлекательные ставки с целью удешевления процесса сохранения денежных средств», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Женщины составляют около 55% всех вкладчиков, в то время как мужчины — 45%. Классический тип сбережений пользуется наибольшей популярностью среди людей старше 50 лет, их доля составляет 63% с января 2023 года. 29% сделок заключено с клиентами в возрасте от 35 до 50 лет, а доля клиентов до 35 лет составляет 8%.

Наиболее востребованным инструментом сбережения остаются рублевые депозиты — 98%. Тем не менее вклады в юанях стали гораздо популярнее — портфель вкладов в этой валюте увеличился на 60% к июлю прошлого года.

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