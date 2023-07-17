Итоги дня Тюмени: новые автобусы, частная набережная, стримерша и ей сын

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
В Тобольске обустроят набережную с частным причалом. Об этом говорил Максим Афанасьев. Набережная должна стать важным инфраструктурным объектом города. В Тобольске также появятся новые площадки для строительства гостиниц. Стоит отметить, что в Тобольске планируют построить новый концертный зал.
Заявку региона на получение специального казначейского кредита (ССК) одобрили на заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию.
«Инструмент СКК запущен в текущем году в развитие программы инфраструктурных бюджетных кредитов», — сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Всего на эти средства купят 34 новых автобусов отечественного производства. Они будут работать в 17 муниципалитетах.
Июль в Тюмени отличается разнообразием персиков, абрикосов и яблок. При покупке персиков и абрикосов уличным торговцам, выставляющим товар в деревянных лотках, тюменцы не доверят — неизвестно происхождение фрукта, да и условия хранения крайне сомнительные.
«Они обычно у дороги стоят, все в пыли и грязи. Каждый раз такие продавцы путаются в ответе на вопрос, откуда они фрукты эти привезли, а потому не рекомендую у нелегалов такую продукцию брать. Очень сомнительные у них логистические цепочки», — считает тюменка.
Сейчас для Тюмени наступил сезон арбузов и покупать их можно. Первые сладкие и сочные фрукты уже пробованы горожанами и весьма высоко оценены.
«Если уметь выбирать, то смело идите во фруктовый ларек и берите. Наслаждение невероятное! Химозы я не ощутил. На вкус, как настоящий арбуз!», — делится тюменец.
Источник «Нашего города» сообщил, что с женщиной сейчас проводят следственные мероприятия. На сегодняшний день ее так не лишили родительских прав. Известно, что детей не изымали приставы.
Как сообщил источник редакции, сейчас «Жади» по закону является родителем двоих детей и имеет на них полное право. Для того, чтобы женщину ограничили в правах или лишили их, должен состояться суд. Таким образом, процесс по делу «Жади» обещает быть очень интересным. Вполне вероятно, что стратегией стороны защиты может стать вариант с «треш-стримингом».