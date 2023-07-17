Итоги дня Тюмени: новые автобусы, частная набережная, стримерша и ей сын

Как сообщил источник редакции, сейчас «Жади» по закону является родителем двоих детей и имеет на них полное право. Для того, чтобы женщину ограничили в правах или лишили их, должен состояться суд. Таким образом, процесс по делу «Жади» обещает быть очень интересным. Вполне вероятно, что стратегией стороны защиты может стать вариант с «треш-стримингом».