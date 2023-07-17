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Итоги дня Тюмени: новые автобусы, частная набережная, стримерша и ей сын

17 июля 2023, 18:09
Фото: 1MI
Даджест событий 17 июля в Тюменской области.
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Итоги

В Тобольске обустроят набережную с частным причалом.

В Тобольске обустроят набережную с частным причалом. Об этом говорил Максим Афанасьев. Набережная должна стать важным инфраструктурным объектом города. В Тобольске также появятся новые площадки для строительства гостиниц. Стоит отметить, что в Тобольске планируют построить новый концертный зал.

Федеральный бюджет одолжит Тюменской области 600 миллионов рублей на автобусы.

Заявку региона на получение специального казначейского кредита (ССК) одобрили на заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

«Инструмент СКК запущен в текущем году в развитие программы инфраструктурных бюджетных кредитов», — сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Всего на эти средства купят 34 новых автобусов отечественного производства. Они будут работать в 17 муниципалитетах.

«Пора брать арбуз?»: сколько стоят и где продаются лучшие ягоды и фрукты в Тюмени.

Июль в Тюмени отличается разнообразием персиков, абрикосов и яблок. При покупке персиков и абрикосов уличным торговцам, выставляющим товар в деревянных лотках, тюменцы не доверят — неизвестно происхождение фрукта, да и условия хранения крайне сомнительные.

«Они обычно у дороги стоят, все в пыли и грязи. Каждый раз такие продавцы путаются в ответе на вопрос, откуда они фрукты эти привезли, а потому не рекомендую у нелегалов такую продукцию брать. Очень сомнительные у них логистические цепочки», — считает тюменка.

Сейчас для Тюмени наступил сезон арбузов и покупать их можно. Первые сладкие и сочные фрукты уже пробованы горожанами и весьма высоко оценены.

«Если уметь выбирать, то смело идите во фруктовый ларек и берите. Наслаждение невероятное! Химозы я не ощутил. На вкус, как настоящий арбуз!», — делится тюменец.

«Шоу или насилие»: на самом ли деле тюменская стримерша «Жади» избила сына.

Источник «Нашего города» сообщил, что с женщиной сейчас проводят следственные мероприятия. На сегодняшний день ее так не лишили родительских прав. Известно, что детей не изымали приставы.

Как сообщил источник редакции, сейчас «Жади» по закону является родителем двоих детей и имеет на них полное право. Для того, чтобы женщину ограничили в правах или лишили их, должен состояться суд. Таким образом, процесс по делу «Жади» обещает быть очень интересным. Вполне вероятно, что стратегией стороны защиты может стать вариант с «треш-стримингом».

«Шоу или насилие»: на самом ли деле тюменская стримерша «Жади» избила сына
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#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Бизнес#Итоги
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