nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Изображение материала

Есть редкие образцы: тысячи самоцветов привезли в Тюмень из 5 континентов

17 июля 2023, 12:58
Фото: Скрин "Тюменское время"
В центре Тюмени тысячи самоцветов выставлены в музее «Городская Дума».
Фото: Скрин "Тюменское время"

Экспонаты из пяти континентов привёз тюменец Борис Зоммер, он коллекционирует минералы.

«Интересны самоцветы в естественном виде, т. е. необходимо залезть в шахты. Нужно посмотреть как они растут», — сообщил коллекционер Борис Зоммер в видеосюжете «Тюменского времени».

Среди экспонатов представлен и довольно редки — Аметрин. У него красивый окрас, который распределяется в кристалле неравномерно. Он наполовину состоит из Цетрина (часть желтая, часть фиолетовая).

Ранее «Наш город» отмечал, что в Тобольский музей принял участие в международной акции «Ночь географии». Это комплекс научно-познавательных, образовательных и творческих мероприятий, направленных на популяризацию географии, природного, этнографического наследия России.

Музеи тюменского ЦУМа пополнились новыми экспонатами
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Музей
Подпишитесь
«Пора брать арбуз?»: сколько стоят и где продаются лучшие ягоды и фрукты в Тюмени
Сегодня, 08:48
«Все органы были поражены»: тюменка умерла из-за неправильно поставленного диагноза
Сегодня, 06:16
«Шоу или насилие»: на самом ли деле тюменская стримерша «Жади» избила сына
Сегодня, 11:51
Днем поговорил с женой, а вечером — погиб. На СВО убит 41-летний доброволец из Тюмени
Сегодня, 11:48
Готовим зонты: тюменцам обещают на этой неделе ливни
Сегодня, 04:16
«Молнией в голову»: сильные магнитные бури 6 дней будут мучить тюменцев
Сегодня, 06:17