Есть редкие образцы: тысячи самоцветов привезли в Тюмень из 5 континентов

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Экспонаты из пяти континентов привёз тюменец Борис Зоммер, он коллекционирует минералы.
«Интересны самоцветы в естественном виде, т. е. необходимо залезть в шахты. Нужно посмотреть как они растут», — сообщил коллекционер Борис Зоммер в видеосюжете «Тюменского времени».
Среди экспонатов представлен и довольно редки — Аметрин. У него красивый окрас, который распределяется в кристалле неравномерно. Он наполовину состоит из Цетрина (часть желтая, часть фиолетовая).
Ранее «Наш город» отмечал, что в Тобольский музей принял участие в международной акции «Ночь географии». Это комплекс научно-познавательных, образовательных и творческих мероприятий, направленных на популяризацию географии, природного, этнографического наследия России.