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Днем поговорил с женой, а вечером — погиб. На СВО убит 41-летний доброволец из Тюмени

17 июля 2023, 11:48
Фото: 1MI

На СВО погиб 41-летний строитель-доброволец из Тюмени

Мужчина служил в 21-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде.

В зоне проведения СВО погиб тюменец Александр Семенец. Об этом сообщила его жена Оксана.

Известно, что мужчина служил в 21-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. До СВО он занимался строительством и проектными работами, ему был 41 год.

Фото: ВК
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Павшего бойца с воинскими почестями похоронят на Аллее Славы Червишевского кладбища. Точная дата церемонии пока неизвестна. На СВО он попал по собственному желанию добровольцем.

«Осталось двое несовершеннолетних детей. Погиб в бою», — сообщила «Нашему городу» жена Александра Оксана Семенец.

По данным «Нашего города», последний раз он общался со своей семьёй 3 июля. Александр рассказал жене, что все у него хорошо. Случилось это днем. А вечером был бой, ставший для солдата роковым.

«Сначала был ранен, а потом убит. Это сказали мне его сослуживцы», — сообщила «Нашему городу» Оксана Семенец.
«Много лет его знал, очень добрый и весёлый был человек. Всегда помогал и был открыт. Даже не верится, что Сани не стало», — сообщил знакомый Александра Артём А. в соцсети ВК.
Фото: ВК
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Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб житель Тобольска. Он был многодетным отцом. Станислав Тропин подписал контракт и уехал в зону проведения СВО 5 апреля 2022 года. Он был зачислен в разведроту пятого батальона «Барс» и отправлен в Харьковскую область.

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