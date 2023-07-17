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Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Для жителей Тюменской области купят десятки новых автобусов

17 июля 2023, 12:18
Почти 600 млн рублей потратят на новые автобусы для тюменцев.

По данным информцентра правительства Тюменской области, заявку региона на получение специального казначейского кредита (ССК) одобрили на заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

«Инструмент СКК запущен в текущем году в развитие программы инфраструктурных бюджетных кредитов», — сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Всего на эти средства купят 34 новых автобусов отечественного производства. Они будут работать в 17 муниципалитетах.

Ранее отмечалось, что местные власти планируют обновить автобусный парк общественного транспорта. По данным ГУС, общее количество задействованных для регулярных перевозок в Тюмени транспортных средств составляет 1 309 единиц. В настоящее время средний возраст транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок города Тюмени, составляет 5,7 лет. Срок эксплуатации почти третей части транспортных средств (244 автобусов) на 50% превышает срок их полезного использования.

При этом, средний возраст парка автобусов АО «Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие № 1» составляет 6,2 года. Предприятие обслуживает 85 маршрутов регулярных перевозок автомобильного общественного транспорта, в том числе 68 муниципальных и 17 — межмуниципальных. Выпуск на линию в будни составляет 459 единиц техники. В целях замены автобусов, поступивших в эксплуатацию в 2012–2013 годы потребность в обновлении парка автобусами большого класса составляет 34 единицы, в том числе 12 единиц — автобусы, работающие на КПГ (метан), 22 единиц — автобусы на дизельном топливе. Возможным поставщиком транспортных средств является ООО «Тюменнефтеспецтранс». На основе коммерческого предложения компании, определена необходимая сумма для обновления автобусного парка.

«Тюменнефтеспецтранс» работает на рынке региона с 2015 года. Компания занимается продажами автотранспортных средств. Генеральным директором является Евгений Семеняко, ранее занимавший кресло сопредседателя Общественного народного фронта. По итогам 2022 года компания отчиталась о выручке 1,9 миллиарда рублей (рост на 276%), чистая прибыль увеличилась на 1095% и достигла 71,3 миллиона рублей.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Дороги
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