Для жителей Тюменской области купят десятки новых автобусов

При этом, средний возраст парка автобусов АО «Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие № 1» составляет 6,2 года. Предприятие обслуживает 85 маршрутов регулярных перевозок автомобильного общественного транспорта, в том числе 68 муниципальных и 17 — межмуниципальных. Выпуск на линию в будни составляет 459 единиц техники. В целях замены автобусов, поступивших в эксплуатацию в 2012–2013 годы потребность в обновлении парка автобусами большого класса составляет 34 единицы, в том числе 12 единиц — автобусы, работающие на КПГ (метан), 22 единиц — автобусы на дизельном топливе. Возможным поставщиком транспортных средств является ООО «Тюменнефтеспецтранс». На основе коммерческого предложения компании, определена необходимая сумма для обновления автобусного парка.