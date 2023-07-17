Для жителей Тюменской области купят десятки новых автобусов

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
По данным информцентра правительства Тюменской области, заявку региона на получение специального казначейского кредита (ССК) одобрили на заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию.
«Инструмент СКК запущен в текущем году в развитие программы инфраструктурных бюджетных кредитов», — сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Всего на эти средства купят 34 новых автобусов отечественного производства. Они будут работать в 17 муниципалитетах.
Ранее отмечалось, что местные власти планируют обновить автобусный парк общественного транспорта. По данным ГУС, общее количество задействованных для регулярных перевозок в Тюмени транспортных средств составляет 1 309 единиц. В настоящее время средний возраст транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок города Тюмени, составляет 5,7 лет. Срок эксплуатации почти третей части транспортных средств (244 автобусов) на 50% превышает срок их полезного использования.
При этом, средний возраст парка автобусов АО «Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие № 1» составляет 6,2 года. Предприятие обслуживает 85 маршрутов регулярных перевозок автомобильного общественного транспорта, в том числе 68 муниципальных и 17 — межмуниципальных. Выпуск на линию в будни составляет 459 единиц техники. В целях замены автобусов, поступивших в эксплуатацию в 2012–2013 годы потребность в обновлении парка автобусами большого класса составляет 34 единицы, в том числе 12 единиц — автобусы, работающие на КПГ (метан), 22 единиц — автобусы на дизельном топливе. Возможным поставщиком транспортных средств является ООО «Тюменнефтеспецтранс». На основе коммерческого предложения компании, определена необходимая сумма для обновления автобусного парка.
«Тюменнефтеспецтранс» работает на рынке региона с 2015 года. Компания занимается продажами автотранспортных средств. Генеральным директором является Евгений Семеняко, ранее занимавший кресло сопредседателя Общественного народного фронта. По итогам 2022 года компания отчиталась о выручке 1,9 миллиарда рублей (рост на 276%), чистая прибыль увеличилась на 1095% и достигла 71,3 миллиона рублей.