Бастрыкин сообщил о росте преступности среди мигрантов в Тюменской области

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Больше всего преступлений касается собственности граждан РФ и незаконного оборота наркотиков.
«Высокая криминальная активность иностранцев была отмечена в Тюменской, Курской, Курганской, Самарской, Тамбовской и Челябинской областях. За пять месяцев этого года иностранцы более 18 тысяч раз нарушили уголовный закон», — сообщают «Известия».
За последние 5 месяцев преступления против собственности составили 68% от общего числа уголовных дел. 20% — наркотики. Стоит отметить, что во II квартале 2022 года в Тюменскую область прибыло около 33,5 тысяч трудовых мигрантов.