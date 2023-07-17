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Бастрыкин сообщил о росте преступности среди мигрантов в Тюменской области

17 июля 2023, 10:13
Фото: 1MI
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отметил рост уровня криминала среди иностранцев в регионе.

Больше всего преступлений касается собственности граждан РФ и незаконного оборота наркотиков.

«Высокая криминальная активность иностранцев была отмечена в Тюменской, Курской, Курганской, Самарской, Тамбовской и Челябинской областях. За пять месяцев этого года иностранцы более 18 тысяч раз нарушили уголовный закон», — сообщают «Известия».

За последние 5 месяцев преступления против собственности составили 68% от общего числа уголовных дел. 20% — наркотики. Стоит отметить, что во II квартале 2022 года в Тюменскую область прибыло около 33,5 тысяч трудовых мигрантов.

В Тюменской области выросло число мигрантов
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Следственный комитет
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