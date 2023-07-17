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Банк ДОМ. РФ предложил ипотеку на ИЖС по договорам подряда с использованием эскроу

17 июля 2023, 10:49
Фото: Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ первым на рынке запустил ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) по договору подряда с применением эскроу-счетов. При оформлении такого кредита ипотечная ставка будет дополнительно снижена на 0,5 п. п.

Ранее механизм эскроу был доступен для покупателей, которые участвовали в долевом строительстве коттеджных поселков. Теперь им можно воспользоваться при строительстве дома на своем участке. Напомним, что средства на строительство частного дома по договору с эскроу будут доступны подрядчику только после завершения стройки.

«К настоящему моменту государством созданы базовые условия для развития комплексного частного домостроения — крупные застройщики уже выводят на рынок такие проекты. Пока же основной объем ввода здесь — строительство силами граждан. Внедрение в этом сегменте счетов эскроу имеет для развития сектора принципиальное значение, прежде всего, с точки зрения сохранности средств покупателей. Важно и то, что в новой программе могут участвовать только проверенные подрядчики. Сейчас в рамках продукта Банк ДОМ.РФ предлагает дополнительную скидку к ипотечной ставке в размере 0,5 п. п.», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Кредит можно оформить по всей России в рамках «Льготной», «Семейной» или ИТ-ипотеки, а также по стандартной рыночной программе на ИЖС. «Льготная ипотека» доступна по ставке от 6,8%, «Семейная» — от 4,8%, программа для ИТ-специалистов — от 3,9%, стандартная ипотека — от 10,6%.

Ипотечная ставка фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет. Максимальная сумма кредита по условиям госпрограмм составляет 12 миллионов рублей, для ИТ-ипотеки — 18 миллионов, по стандартной ипотеке — 50 миллионов. Первоначальный взнос — от 15%. Заявка подается онлайн, более 80% кредитных решений принимается в течение минуты.

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