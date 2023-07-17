Банк ДОМ. РФ предложил ипотеку на ИЖС по договорам подряда с использованием эскроу

«К настоящему моменту государством созданы базовые условия для развития комплексного частного домостроения — крупные застройщики уже выводят на рынок такие проекты. Пока же основной объем ввода здесь — строительство силами граждан. Внедрение в этом сегменте счетов эскроу имеет для развития сектора принципиальное значение, прежде всего, с точки зрения сохранности средств покупателей. Важно и то, что в новой программе могут участвовать только проверенные подрядчики. Сейчас в рамках продукта Банк ДОМ.РФ предлагает дополнительную скидку к ипотечной ставке в размере 0,5 п. п.», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.