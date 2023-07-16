Запуск металлургического завода дал начало развитию отрасли в Тюменской области

Posted 16 июля, 09:44
Published 16 июля, 09:44
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Только в начала года металлургические предприятия Тюменской области выпустили продукции в полтора раза больше, чем в тот же период прошлого года.Большую лепту в это дело вложил завод «Электросталь Тюмени» — самый крупный металлургический производитель.
«Его запуск открыл новую страницу истории региона, дал старт развитию металлургической отрасли на Тюменской земле. Коллектив завода успешно решает все профессиональные задачи, надежно обеспечивает необходимой продукцией предприятия машиностроения, стройиндустрии и других отраслей промышленности, создает свои трудовые и корпоративные традиции», — отметил губернатор.
Александр Моор пожелал всем тюменским металлургам и в дальнейшем добиваться поставленных целей, укреплять и развивать потенциал предприятия, достойно отвечать на все производственные вызовы и идти вперед к новым свершениям на благо Тюменской области.