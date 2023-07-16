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В зоне СВО погиб прапорщик из Сладковского района

16 июля 2023, 10:23
Фото: тг-канал Александр Иванов
Старшина понтонной роты, прапорщик Марат Баженов погиб зоне специальной военной операции на Украине.
Сюжет
Тюмень
Фото: тг-канал Александр Иванов

Церемония прощания и похороны военного состоялись сегодня в селе Сладково. Бойца похоронили со всеми военными почестями.

«Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким погибшего защитника родины. Это огромная боль утраты. Скорблю вместе с вами, вечная память», — сообщил в своем тг-канале глава администрации Сладковского района Александр Иванов.

Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО во время выполнения боевого задания погиб житель Ялуоторовска Дамир Нигматуллин. Прощание с военным состоялось накануне в мечети города.

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#Валентина Бурнашева#СВО#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Тюменская область
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