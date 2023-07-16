В зоне СВО погиб прапорщик из Сладковского района

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Церемония прощания и похороны военного состоялись сегодня в селе Сладково. Бойца похоронили со всеми военными почестями.
«Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким погибшего защитника родины. Это огромная боль утраты. Скорблю вместе с вами, вечная память», — сообщил в своем тг-канале глава администрации Сладковского района Александр Иванов.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО во время выполнения боевого задания погиб житель Ялуоторовска Дамир Нигматуллин. Прощание с военным состоялось накануне в мечети города.