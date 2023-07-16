В Тюмени водитель КамАЗа устроил мастер-класс по дрифтовой езде на парковке. Видео

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Началось все с того, что на паркинге решил подрифтовать водитель BMW. За происходящим некоторое время наблюдал водитель КамАЗа, после чего не выдержал и устроил настоящий мастер-класс для новичков.
Напомним, ранее на парковке по улице Московский тракт устроил аналогичные показательные выступления еще один водитель BMW. Правда, наблюдателями езды дрифтера тогда стали инспекторы ГИБДД. Мастер-класс они ему организовывать не стали, а сделали резонное замечание. Автовладельцу критикующие зрители пришлись не по душе, и он кинулся на них с кулаками. Пришлось буйного тюменца доставить в отделение полиции. Позже выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.