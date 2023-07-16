nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Изображение материала

В Тюмени водитель КамАЗа устроил мастер-класс по дрифтовой езде на парковке. Видео

16 июля 2023, 06:18
Фото: 1MI
В Тюмени водитель КамАЗа устроил на парковке настоящие показательные выступления по дрифту.
Сюжет
Тюмень
Видео: ЧС Тюмень

Началось все с того, что на паркинге решил подрифтовать водитель BMW. За происходящим некоторое время наблюдал водитель КамАЗа, после чего не выдержал и устроил настоящий мастер-класс для новичков.

Напомним, ранее на парковке по улице Московский тракт устроил аналогичные показательные выступления еще один водитель BMW. Правда, наблюдателями езды дрифтера тогда стали инспекторы ГИБДД. Мастер-класс они ему организовывать не стали, а сделали резонное замечание. Автовладельцу критикующие зрители пришлись не по душе, и он кинулся на них с кулаками. Пришлось буйного тюменца доставить в отделение полиции. Позже выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте также:
В Нижнетавдинском районе третий день ищут 51-летнего мужчину. Он ушел в лес с собакойТюменские хирурги спасли пациента с четвертой стадией ракаВ тюменском селе пьяный водитель микроавтобуса попал в ДТП
#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Водители#Дрифтинг#Автомобили#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Видео
Подпишитесь
Последствия непогоды в Тюмени: выбитые стекла, обвал моста, потоп в квартирах
14 июля, 08:44
Топ самых дешевых квартир в аренду в Тюмени
14 июля, 10:54
В Тюмени шубы подорожали почти в два раза
14 июля, 07:14
Многодетный отец из Тобольска обманул родных и уехал на СВО
14 июля, 04:19
«Выела все»: в южных районах Тюменской области нашествие саранчи
14 июля, 06:49
«Все нужное — рядом»: в Тюмени строится жилой комплекс с полной инфраструктурой
14 июля, 11:26