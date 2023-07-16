В Тюмени водитель КамАЗа устроил мастер-класс по дрифтовой езде на парковке. Видео

Напомним, ранее на парковке по улице Московский тракт устроил аналогичные показательные выступления еще один водитель BMW. Правда, наблюдателями езды дрифтера тогда стали инспекторы ГИБДД. Мастер-класс они ему организовывать не стали, а сделали резонное замечание. Автовладельцу критикующие зрители пришлись не по душе, и он кинулся на них с кулаками. Пришлось буйного тюменца доставить в отделение полиции. Позже выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.