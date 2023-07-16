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В Тюмени прекращены поиски пропавшего 11-летнего подростка

16 июля 2023, 10:07
Фото: Поисковый отряд "Белая Сова-Тюмень"
В Тюмени завершены поиски пропавшего накануне вечером 11-летнего Ильяса Гаджикаримова. Ребенка искали со вчерашнего вечера.
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Тюмень

Волонтеры поискового отряда «Белая Сова» сообщили, что подросток найден, с ним все в порядке. Информации о том, где находился ребенок — нет.

«Наш Город» писал, что ранее в социальных сетях была распространена ориентировка, в которой сообщалось о пропаже ребенка. На данный момент в Тюменской области продолжаются поиски пропавшей почти два месяца назад в Тобольске Елены Яковлевой. Женщина ушла из дома 23 мая и после этого пропала.

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