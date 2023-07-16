В Тюмени прекращены поиски пропавшего 11-летнего подростка

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Волонтеры поискового отряда «Белая Сова» сообщили, что подросток найден, с ним все в порядке. Информации о том, где находился ребенок — нет.
«Наш Город» писал, что ранее в социальных сетях была распространена ориентировка, в которой сообщалось о пропаже ребенка. На данный момент в Тюменской области продолжаются поиски пропавшей почти два месяца назад в Тобольске Елены Яковлевой. Женщина ушла из дома 23 мая и после этого пропала.