В Нижнетавдинском районе третий день ищут 51-летнего мужчину. Он ушел в лес с собакой

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
В пятницу мужчина ушел в лес с собакой и до сих пор не вернулся. В распространенной поисковым отрядом «ЛизаАлерт Тюмень» ориентировке указано, что когда его видели в последний раз, он был одет темную футболку, жилетку цвета «хаки», спортивные штаны темного цвета, на ногах галоши черного цвета. Рост 1,7 метра, телосложение худощавое, волосы темно-русые с проседью, глаза карие.
Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Николая Курасова, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 22 или 112.
Указано, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольском районе в октябре 2022 года два дня искали потерявшуюся на болоте 56-летнего женщину. Тоболячка отправилась в лес за ягодами, но заблудилась. Ягодницу нашли с помощью беспилотных летательных аппаратов.