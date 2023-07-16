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В Нижнетавдинском районе третий день ищут 51-летнего мужчину. Он ушел в лес с собакой

16 июля 2023, 05:53
Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области

В Нижнетавдинском районе третий день ищут 51-летнего мужчин

В Тюменской области с 14 июля продолжаются поиски пропавшего 51-летнего Николая Курасова, жителя села Нижняя Тавда.
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Тюмень

В пятницу мужчина ушел в лес с собакой и до сих пор не вернулся. В распространенной поисковым отрядом «ЛизаАлерт Тюмень» ориентировке указано, что когда его видели в последний раз, он был одет темную футболку, жилетку цвета «хаки», спортивные штаны темного цвета, на ногах галоши черного цвета. Рост 1,7 метра, телосложение худощавое, волосы темно-русые с проседью, глаза карие.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Николая Курасова, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 22 или 112.

Указано, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольском районе в октябре 2022 года два дня искали потерявшуюся на болоте 56-летнего женщину. Тоболячка отправилась в лес за ягодами, но заблудилась. Ягодницу нашли с помощью беспилотных летательных аппаратов.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Поиск человека#Пропавшие#Тюмень#Тюменская область
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