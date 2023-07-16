В Нижнетавдинском районе третий день ищут 51-летнего мужчину. Он ушел в лес с собакой

В пятницу мужчина ушел в лес с собакой и до сих пор не вернулся. В распространенной поисковым отрядом «ЛизаАлерт Тюмень» ориентировке указано, что когда его видели в последний раз, он был одет темную футболку, жилетку цвета «хаки», спортивные штаны темного цвета, на ногах галоши черного цвета. Рост 1,7 метра, телосложение худощавое, волосы темно-русые с проседью, глаза карие.