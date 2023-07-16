Тюменские тхэквондисты примут участие в международных соревнованиях

Соревнования пройдут с 15 по 30 августа в Казахстане — в городе Астана. Международная федерация Тхэквондо (ITF) — одна из двух интернациональных организаций в этом виде спорта. Она существует с 1966 года, а с 1985 года ее штаб-квартира находится в Вене (Австрия). Сейчас ITF объединяет 160 национальных федераций.