Тюменские тхэквондисты примут участие в международных соревнованиях

Posted 16 июля, 11:11
Published 16 июля, 11:11
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Соревнования пройдут с 15 по 30 августа в Казахстане — в городе Астана. Международная федерация Тхэквондо (ITF) — одна из двух интернациональных организаций в этом виде спорта. Она существует с 1966 года, а с 1985 года ее штаб-квартира находится в Вене (Австрия). Сейчас ITF объединяет 160 национальных федераций.
В составе сборной России выступят спортсмены Тюменской области:
Максим Григоров — в группе мужчин 18-34 года — поборется за награды в формальном комплексе (23 упражнения).
И среди женщин–юниорок 14-15 лет стартует тюменская тхэквондистка Екатерина Жуковская в дисциплине «специальная техника».
Уже сейчас спортсмены находятся на учебно-тренировочных сборах в г. Сочи, где ответственно готовятся к предстоящим соревнованиям.
На сегодняшний день на чемпионат мира заявились команды спортсменов из таких стран, как Англия, Италия, Швеция, Гренландия, Ирландия, Греция, Болгария, Аргентина, Япония, США, Эстония, Казахстан, Киргизстан, Туркменистан, Таджикистан и Северная Корея, Россия.
Напомним, что одним из приоритетов работы правительства Тюменской области является создание условий, позволяющих жителям региона свободно и доступно заниматься физкультурой и спортом. К 2024 году доля тюменцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом должна достигнуть запланированных 59%.