Тюменские хирурги спасли пациента с четвертой стадией рака

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Пожилому мужчине была проведена сложная операция — лапароскопическое удаление правой доли печени. Такие операции проводят всего в нескольких специализированных центрах страны.
После операции пациент прошел несколько курсов химиотерапии. Последующая операция на печени прошла без осложнений и не потребовала переливания крови.
Хирургия печени получила свое развитие в хирургическом отделении Медицинского города в 2012 году, когда была выполнена первая операция по удалению правой доли печени. Лапароскопические операции на печени в отделении выполняются с 2017 года.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи спасли от ампутации ноги 68-летнего пенсионера. У пациента было выявлено закупоривание подвздошной бедренной артерии и артерии голени. Тюменцу провели операцию, благодаря которой удалось спасти его ногу.