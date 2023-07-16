nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:34

Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

Изображение материала

Тюменские хирурги спасли пациента с четвертой стадией рака

16 июля 2023, 05:34
Фото: Здравоохранение Тюменской области
Тюменские медики поставили на ноги 66-летнего пациента с четвертой стадией рака ободочной кишки с метастазами в печень.
Сюжет
Тюмень

Пожилому мужчине была проведена сложная операция — лапароскопическое удаление правой доли печени. Такие операции проводят всего в нескольких специализированных центрах страны.

После операции пациент прошел несколько курсов химиотерапии. Последующая операция на печени прошла без осложнений и не потребовала переливания крови.

Хирургия печени получила свое развитие в хирургическом отделении Медицинского города в 2012 году, когда была выполнена первая операция по удалению правой доли печени. Лапароскопические операции на печени в отделении выполняются с 2017 года.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи спасли от ампутации ноги 68-летнего пенсионера. У пациента было выявлено закупоривание подвздошной бедренной артерии и артерии голени. Тюменцу провели операцию, благодаря которой удалось спасти его ногу.

Читайте также:
В Тюмени отремонтируют дорогу от улицы Республики за 90 миллионов рублейУстарели: тюменские власти хотят обновить автобусный парк на 600 млн рублейТюменские медики спасли пенсионера от ампутации ноги
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Врачи#Операция#Рак#Тюмень#Касается каждого#Тюменская область
Подпишитесь
Последствия непогоды в Тюмени: выбитые стекла, обвал моста, потоп в квартирах
14 июля, 08:44
Топ самых дешевых квартир в аренду в Тюмени
14 июля, 10:54
В Тюмени шубы подорожали почти в два раза
14 июля, 07:14
Многодетный отец из Тобольска обманул родных и уехал на СВО
14 июля, 04:19
«Выела все»: в южных районах Тюменской области нашествие саранчи
14 июля, 06:49
«Все нужное — рядом»: в Тюмени строится жилой комплекс с полной инфраструктурой
14 июля, 11:26