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Стоимость самого дорогого перелета из Тюмени составила 367,5 тысяч рублей

16 июля 2023, 07:19
Фото: 1MI
367,5 тысяч рублей потратил житель Тюмени в июне на авиабилетов на рейс Тюмень — Сочи. В заказ вошли семь авиабилетов бизнес-классом туда-обратно для двух взрослых и пятерых детей.
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Тюмень

На втором месте в списке самых дорогих авиабилетов — путешествие из Тюмени в Красноярск. За пять билетов эконом-класса в одну сторону житель областной столицы заплатил 176 тысяч рублей.

Третье место по стоимости занял перелет бизнес-классом из Тюмени в Алматы. За 159 тысяч рублей были куплены два билета в одну сторону, пишет РБК Тюмень со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Ранее «Наш Город» писал, что Росавиация разрешила авиакомпаниям Red Wings и «Ямал» летать из Тюмени в Грузию. Допуск выдан на полеты в Кутаиси, Батуми и Тбилиси. Пока в продаже билетов нет.

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#Общество#Новости тюмени#Перелет#Авиарейсы#Авиабилеты#Цены#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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