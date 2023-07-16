Стоимость самого дорогого перелета из Тюмени составила 367,5 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
На втором месте в списке самых дорогих авиабилетов — путешествие из Тюмени в Красноярск. За пять билетов эконом-класса в одну сторону житель областной столицы заплатил 176 тысяч рублей.
Третье место по стоимости занял перелет бизнес-классом из Тюмени в Алматы. За 159 тысяч рублей были куплены два билета в одну сторону, пишет РБК Тюмень со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.
Ранее «Наш Город» писал, что Росавиация разрешила авиакомпаниям Red Wings и «Ямал» летать из Тюмени в Грузию. Допуск выдан на полеты в Кутаиси, Батуми и Тбилиси. Пока в продаже билетов нет.