Итоги недели: арест стримерши, танки на Андреевском и непогода в Тюмени

В Тюмени из-за ливневых дождей затопило отельные улицы, многоэтажки в том числе пятиэтажный дом на Луначарского, где произошел две недели назад пожар. Кроме того, в областной столице из-за мощного потока воды (за ночь выпала треть месячной нормы осадков) размыло насыпь основания путепровода в районе минерального источника «Тюменский» (Обход Тюмени). Дорожные работы там продолжаются до сих пор, их планируют завершить к утру понедельника.