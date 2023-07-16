Итоги недели: арест стримерши, танки на Андреевском и непогода в Тюмени

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Арест тюменской стримерши
В начале недели городские паблики облетел видеоролик в отрывком стрима тюменского блогера Жади (Алиса Г.). Тюменка в прямом эфире на своем канале оскорбляла 12-летнего сына, угрожала «убить и закопать». Возмущенные горожане требовали найти стримершу и привлечь к ответственности.
Личность женщины оперативно установили сотрудники полиции. Двоих детей Алисы Г., мальчиков 12-ти и 4-х лет, передали в реабилитационный центр. А нерадивую мать отправили с СИЗО до 11 сентября.
Ей предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса РФ «Истязание». Установлено, что с мая по июль этого года Алиса регулярно избивала своего сына по малозначительным поводам. Ребенок жил в антисанитарных условиях, без спального места и с отсутствием каких-либо средств личной гигиены, без регулярного питания.
Танк на Андреевском
На диком пляже озера Андреевское на этой неделе было неспокойно. Утром 10 июля на пляж заехал танк. Гусеничное транспортное средство курсировало среди отдыхающих там горожан.
Как выяснилось земля на Андреевском, принадлежит Министерству обороны. Здесь же находится учебных полигон Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова. Вход гражданским лицам на территорию пляжа запрещен — для этого установлены соответствующие таблички.
«Земля на озере Андреевском принадлежит Министерству обороны. Отдыхающие там люди находятся незаконно — купаться в этой части озера запрещено. Танк на озере Андреевском проехал для того, чтобы расчистить дорогу в преддверии предстоящих учений», — пояснили в ТВВИКУ.
Правда, как выяснилось танками тюменцев не напугать — уже спустя сутки на пляже вновь расположились отдыхающие. В том числе, семьи с детьми.
Непогода в Тюменской области и ее последствия
В ночь с четверга на пятницу на юге Тюменской области бушевали дожди, грозы с градом, штормовой ветер. Под водой оказались дороги, также затопило дома. В некоторых районах произошло аварийное отключение электроэнергии.
Сильнейший град обрушился на Тюменский и Исетский районы — из-за ледяных осадков пострадал урожай местных фермеров, припаркованные под открытым небом автомобили — у некоторых авто оказались полностью разбиты лобовые стекла, помят кузов.
В Тюмени из-за ливневых дождей затопило отельные улицы, многоэтажки в том числе пятиэтажный дом на Луначарского, где произошел две недели назад пожар. Кроме того, в областной столице из-за мощного потока воды (за ночь выпала треть месячной нормы осадков) размыло насыпь основания путепровода в районе минерального источника «Тюменский» (Обход Тюмени). Дорожные работы там продолжаются до сих пор, их планируют завершить к утру понедельника.
Из-за грозы в Тюмени и Тюменском районе оказались обесточены десятки домов. И если в областной столице последствия непогоды в виде отключения электричества ликвидировали в течение нескольких часов, то жителям Онохино и части поселка Богандинский пришлось жить два дня без света. В настоящее время подача электроснабжения там полностью восстановлена.