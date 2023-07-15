nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Изображение материала

Жители сел под Тюменью вторые сутки живут без света

15 июля 2023, 08:42
Фото: 1MI
Жители села Онохино и части поселка Богандинский Тюменского района вторые сутки живут без света.
Сюжет
Тюмень
Фото: ЧС Тюмень

Аварийное отключение электроэнергии произошло 13 июля, после бушевавшей на территории юга региона непогоды.

По словам местных жителей, энергетики компании «Россети Тюмень», обслуживающие данный район, бездействуют.

«С вечера 13 июля обещают направить бригаду, но воз и ныне там. Каждый раз выясняется, что бригада так и не выехала. Люди вынуждены запасаться свечами и водой, вытирать лужи от холодильников и выкидывать испорченные продукты», — сообщили тюменцы в социальных сетях.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за непогоды 13 июля без света остались десятки домов на Мельникайте, Широтной, Пермякова, 30 лет Победы, Чернышевского, Интернациональной, Гнаровской, Куйбышева, Карла Маркса, 9 Мая и т. д. Во большинстве домов подача электроэнергии была восстановлена к утру 14 июля.

Читайте также:
Тюменскую стримершу Жади отправили в СИЗОТурпутевки в Тюмени за год подорожали почти на 40%ФАС заморозила контракт на содержание трасс Тюменской области за 452 млн из-за жалобы
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Отключение#Тюмень#Жалоба#Россети Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Последствия непогоды в Тюмени: выбитые стекла, обвал моста, потоп в квартирах
Вчера, 08:44
Топ самых дешевых квартир в аренду в Тюмени
Вчера, 10:54
В Тюмени шубы подорожали почти в два раза
Вчера, 07:14
Многодетный отец из Тобольска обманул родных и уехал на СВО
Вчера, 04:19
«Выела все»: в южных районах Тюменской области нашествие саранчи
Вчера, 06:49
«Все нужное — рядом»: в Тюмени строится жилой комплекс с полной инфраструктурой
Вчера, 11:26