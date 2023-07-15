Жители сел под Тюменью вторые сутки живут без света

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Аварийное отключение электроэнергии произошло 13 июля, после бушевавшей на территории юга региона непогоды.
По словам местных жителей, энергетики компании «Россети Тюмень», обслуживающие данный район, бездействуют.
«С вечера 13 июля обещают направить бригаду, но воз и ныне там. Каждый раз выясняется, что бригада так и не выехала. Люди вынуждены запасаться свечами и водой, вытирать лужи от холодильников и выкидывать испорченные продукты», — сообщили тюменцы в социальных сетях.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за непогоды 13 июля без света остались десятки домов на Мельникайте, Широтной, Пермякова, 30 лет Победы, Чернышевского, Интернациональной, Гнаровской, Куйбышева, Карла Маркса, 9 Мая и т. д. Во большинстве домов подача электроэнергии была восстановлена к утру 14 июля.