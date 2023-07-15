Жители сел под Тюменью вторые сутки живут без света

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за непогоды 13 июля без света остались десятки домов на Мельникайте, Широтной, Пермякова, 30 лет Победы, Чернышевского, Интернациональной, Гнаровской, Куйбышева, Карла Маркса, 9 Мая и т. д. Во большинстве домов подача электроэнергии была восстановлена к утру 14 июля.