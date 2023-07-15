Впервые в истории Тюменской области отметили национальный праздник казахов

«В нашем регионе проживают представители почти 150 национальностей. Все мы дружно живем и работаем во благо Тюменской области и России. И сегодня, когда нацизм вновь пытается поднять свою голову, представители всех народов России плечом к плечу встали на защиту нашего суверенитета и независимости. Неделю назад я был на родине Жумабая Раизова в Казанском районе. Мы вместе с его отцом Нурбаем почтили память Героя России, достойного сына казахского народа, российского офицера. Мы гордимся нашими земляками, мы гордимся всеми, кто с оружием в руках плечом к плечу сегодня защищает нашу Родину!», — сказал глава региона.