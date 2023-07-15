Впервые в истории Тюменской области отметили национальный праздник казахов

Posted 15 июля, 11:31
Published 15 июля, 11:31
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Почетными гостями мероприятия стали представитель Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Назиржон Абдуганиев, губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев.
Мероприятие открыла минута молчания в память о подвиге военнослужащих, погибших в зоне СВО, затем прозвучал гимн Российской Федерации. Флаг национального праздника Курултай казахов России поднял Нурбай Раизов, отец Героя России Жумабая Раизова, офицера-десантника из Казанского района Тюменской области, погибшего при выполнении боевой задачи на специальной военной операции.
«В нашем регионе проживают представители почти 150 национальностей. Все мы дружно живем и работаем во благо Тюменской области и России. И сегодня, когда нацизм вновь пытается поднять свою голову, представители всех народов России плечом к плечу встали на защиту нашего суверенитета и независимости. Неделю назад я был на родине Жумабая Раизова в Казанском районе. Мы вместе с его отцом Нурбаем почтили память Героя России, достойного сына казахского народа, российского офицера. Мы гордимся нашими земляками, мы гордимся всеми, кто с оружием в руках плечом к плечу сегодня защищает нашу Родину!», — сказал глава региона.
Александр Моор вместе с почетными гостями праздника осмотрел казахские подворья, где представлен быт и традиции казахов. 13-летняя жительница села Большое Сорокино Азира Абдрахманова вручила Александру Моору его портрет, который юная художница нарисовала акварельными карандашами.
Для гостей Курултая были организованы тематические площадки с концертной программой, ярмарочными рядами, спортивными состязаниями, конными скачками.
Представитель Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Назиржон Абдуганиев поделился впечатлениями от Курултая казахов России. Он отметил, что Тюменская область — регион, в котором представители всех народностей проживают в единстве.