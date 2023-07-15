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Posted 15 июля, 11:37

Published 15 июля, 11:37

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

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В Тюмени проходят рейды безопасности на пешеходных переходах

15 июля 2023, 11:37
Фото: 1MI
Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области проводят рейды на опасных пешеходных переходах. Особое внимание инспекторов уделяют местам, где уже случались наезды на людей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Во время акции автоинспекторы не только привлекают к административной ответственности водителей, не пропустивших пешеходов, но и объясняют им, почему обязательно нужно остановиться, если другие автомобилисты притормозили или остановились перед «зеброй».

Сотрудники ГИБДД рекомендуют пешеходам, прежде, чем пересекать улицу на переходе, обязательно убедиться, что водитель их пропускает, только после этого выходить на проезжую часть. По пешеходному переходу нужно идти шагом, не пользоваться мобильными устройствами и наушниками.

В этом году число наездов на пешеходов выросло. В регионе произошло 289 ДТП с участием пешеходов, 11 человек погибли, 285 ранены. В каждом третьем случае пешеходы сами нарушили ПДД и подвергли свою жизнь опасности при переходе дороги.

В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Программа по повышению безопасности на дорогах реализуется в регионе совместными усилиями региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.

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