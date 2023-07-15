В селах под Тюменью восстановили электроснабжение

Ранее «Наш Город» писал, что из-за непогоды, ливневых дождей и гроз из-за аварийного отключения электроснабжения без света остались жители села Онохино и части поселка Богандинский Тюменского района. Тюменцы сообщали о том, что живут без электричества уже двое суток.