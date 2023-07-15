В селах под Тюменью восстановили электроснабжение

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
В настоящее время продолжаются работы по отдельным заявкам бытовых потребителей в распредсети 0,4 кВ. Для подачи электричества на время ремонта задействуют резервный источник электроснабжения мощностью 560 кВТ.
«Энергетики в круглосуточном режиме ведут восстановительные работы и устраняют последствия разгула стихии в населенных пунктах Тюменской области», — пояснили «Нашему Городу» в компании «Россети Тюмень».
Ранее «Наш Город» писал, что из-за непогоды, ливневых дождей и гроз из-за аварийного отключения электроснабжения без света остались жители села Онохино и части поселка Богандинский Тюменского района. Тюменцы сообщали о том, что живут без электричества уже двое суток.