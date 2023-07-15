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В селах под Тюменью восстановили электроснабжение

15 июля 2023, 11:12
Фото: Россети Тюмень
Тюменские энергетики полностью восстановили подачу электроэнергии по основной сети 10 кВ в селе Онохино и поселке Богадинский Тюменского района.
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Тюмень

В настоящее время продолжаются работы по отдельным заявкам бытовых потребителей в распредсети 0,4 кВ. Для подачи электричества на время ремонта задействуют резервный источник электроснабжения мощностью 560 кВТ.

«Энергетики в круглосуточном режиме ведут восстановительные работы и устраняют последствия разгула стихии в населенных пунктах Тюменской области», — пояснили «Нашему Городу» в компании «Россети Тюмень».

Ранее «Наш Город» писал, что из-за непогоды, ливневых дождей и гроз из-за аварийного отключения электроснабжения без света остались жители села Онохино и части поселка Богандинский Тюменского района. Тюменцы сообщали о том, что живут без электричества уже двое суток.

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#Валентина Бурнашева#Россети Тюмень#Электричество#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Жалоба#Тюменская область
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