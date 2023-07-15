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Тюменские следователи организовали проверку по факту обрушения крыши рынка

15 июля 2023, 13:48
Фото: СУ СК РФ по Тюменской области
Проверка по факту обрушения крыши торгового уличного прилавка организована в Тюменском районе.

В настоящее время врачи оказывают помощь двум пострадавшим женщинам. Для жизни и здоровья пациентов угроз нет.

Тюменские следователи проводят осмотр места происшествия и опрос свидетелей. В рамках проверки будут установлены должностные лица, ответственные за обслуживание торгового прилавка и принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

Ход и результаты процессуальноц проверки поставлены на контроль региональной прокуратурой. Торговый прилавок демонтировали, рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее «Наш город» писал, что утром в посёлке Новотарманский обрушилось рыночное сооружение. Причины, по которым это произошло, пока не установлены.

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#Следователи#Обрушение#Происшествия#Тюменский район#Общество#Тюменцы#Елена Чебоксарова
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