Тюменские следователи организовали проверку по факту обрушения крыши рынка

Тюменские следователи проводят осмотр места происшествия и опрос свидетелей. В рамках проверки будут установлены должностные лица, ответственные за обслуживание торгового прилавка и принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.