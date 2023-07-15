Тюменские следователи организовали проверку по факту обрушения крыши рынка

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
В настоящее время врачи оказывают помощь двум пострадавшим женщинам. Для жизни и здоровья пациентов угроз нет.
Тюменские следователи проводят осмотр места происшествия и опрос свидетелей. В рамках проверки будут установлены должностные лица, ответственные за обслуживание торгового прилавка и принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.
Ход и результаты процессуальноц проверки поставлены на контроль региональной прокуратурой. Торговый прилавок демонтировали, рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее «Наш город» писал, что утром в посёлке Новотарманский обрушилось рыночное сооружение. Причины, по которым это произошло, пока не установлены.