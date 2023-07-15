Первая лига по футболу стартует: матч «Тюмени» с «Химками» состоится в понедельник

Проведут они этот сезон в первой лиге первенства России — в последний раз наши футболисты выступали там 4 года назад. Соперник у них будет серьёзный для дебютного домашнего матча. Это подмосковные «Химки», которые ещё недавно играли среди сильнейших команд РФ в РПЛ.