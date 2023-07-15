Первая лига по футболу стартует: матч «Тюмени» с «Химками» состоится в понедельник

Posted Сегодня, 18:33
Published Сегодня, 18:33
Modified Сегодня, 19:07
Updated Сегодня, 19:07
Проведут они этот сезон в первой лиге первенства России — в последний раз наши футболисты выступали там 4 года назад. Соперник у них будет серьёзный для дебютного домашнего матча. Это подмосковные «Химки», которые ещё недавно играли среди сильнейших команд РФ в РПЛ.
В настоящее время в составе команды — четыре футболиста с опытом выступления за сборные своих стран, среди которых — Россия, Беларусь, Армения и Казахстан. В составе нашей команды находится Кирилл Панченко.
В перерыве матча посетители смогут отдохнуть и послушать песни — их будет развлекать музыкальный коллектив «Хуга».
Начало матча — на стадионе «Геолог», 17 июля, в 19 часов, сообщают в ФК «Тюмень».
Ранее «Наш город» писал, что девятилетняя ателка из Тобольска попала в Книгу рекордов России.