nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:33

Published Сегодня, 18:33

Modified Сегодня, 19:07

Updated Сегодня, 19:07

Изображение материала

Первая лига по футболу стартует: матч «Тюмени» с «Химками» состоится в понедельник

15 июля 2023, 18:33
Фото: 1MI
Новый сезон начинается у тюменских футболистов с 17 июля.
Сюжет
Тюмень

Проведут они этот сезон в первой лиге первенства России — в последний раз наши футболисты выступали там 4 года назад. Соперник у них будет серьёзный для дебютного домашнего матча. Это подмосковные «Химки», которые ещё недавно играли среди сильнейших команд РФ в РПЛ.

В настоящее время в составе команды — четыре футболиста с опытом выступления за сборные своих стран, среди которых — Россия, Беларусь, Армения и Казахстан. В составе нашей команды находится Кирилл Панченко.

В перерыве матча посетители смогут отдохнуть и послушать песни — их будет развлекать музыкальный коллектив «Хуга».

Начало матча — на стадионе «Геолог», 17 июля, в 19 часов, сообщают в ФК «Тюмень».

Ранее «Наш город» писал, что девятилетняя ателка из Тобольска попала в Книгу рекордов России.

Депутаты городской Думы завоевали золотые медали в соревнованиях по мини-футболу
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Футбол#Матч#Спорт#Геолог#Тюмень#Общество#Тюменцы
Подпишитесь
Последствия непогоды в Тюмени: выбитые стекла, обвал моста, потоп в квартирах
Вчера, 08:44
Топ самых дешевых квартир в аренду в Тюмени
Вчера, 10:54
В Тюмени шубы подорожали почти в два раза
Вчера, 07:14
Многодетный отец из Тобольска обманул родных и уехал на СВО
Вчера, 04:19
«Выела все»: в южных районах Тюменской области нашествие саранчи
Вчера, 06:49
«Все нужное — рядом»: в Тюмени строится жилой комплекс с полной инфраструктурой
Вчера, 11:26