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Новые объекты туризма откроют в одном из районов Тюменской области

15 июля 2023, 17:10
Фото: 1MI
Мото- и автоспорт будут развивать в Нижнетавдинском районе, где находится природно-оздоровителтный парк имени П. Решетникова.
Сюжет
Туризм

Также здесь реализуют и другие объекты в области туризма. Например, руководитель глэмпинга «Морелеса» Ирина Катигарова к осени собирается открыть архипарк «Ключи».

Несмотря на небольшой бюджет в 7 — 10 тысяч рублей, Ирина постоянно придумывает для развития территории на берегу озера Ипкуль что-то новое, рассказал глава района Виталий Борисов в прямом эфире.

Сейчас здесь расположены гостевые дома, кафе полевой кухни, баня под открытым небом, пункт для проката лодок и сапбордов.

Ранее «Наш город» писал, что фестиваль спорта «Тюмень сильная» становится одним из самых посещаемых мероприятий.

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#Елена Чебоксарова#Спорт#Автоспорт#Туризм#Спортивный туризм#Общество#Тюменцы
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