Новые объекты туризма откроют в одном из районов Тюменской области

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
Также здесь реализуют и другие объекты в области туризма. Например, руководитель глэмпинга «Морелеса» Ирина Катигарова к осени собирается открыть архипарк «Ключи».
Несмотря на небольшой бюджет в 7 — 10 тысяч рублей, Ирина постоянно придумывает для развития территории на берегу озера Ипкуль что-то новое, рассказал глава района Виталий Борисов в прямом эфире.
Сейчас здесь расположены гостевые дома, кафе полевой кухни, баня под открытым небом, пункт для проката лодок и сапбордов.
Ранее «Наш город» писал, что фестиваль спорта «Тюмень сильная» становится одним из самых посещаемых мероприятий.