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Мотоциклист попал под колеса автомобиля в Тюмени. Видео

15 июля 2023, 15:35
Фото: 1MI
Водитель мотоцикла попал под колеса автомобиля 15 июля по улице Прокопия Артамонова.
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ДТП

Очевидцы сообщили о ДТП в тюменских пабликах социальной сети Вконтакте сегодня вечером.

На место происшествия приехала скорая. Мотоциклист пострадал, но, к счастью, серьёзных травм не получил.

«Вызов поступил в 16:15. Прибытие бригады скорой медицинской помощи — в 16:21. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в приемное отделение ОКБ N 2. Он отказался от госпитализации», — сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области.

О причинах ДТП пока информации нет, комментарии от региональной ГИБДД ожидаются.

Ранее «Наш город» писал, что на трассе Ишим — Викулово столкнулись два грузовика, в результате чего погиб 38-летний водитель одного из них.

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Видео: ЧС Тюмень
Фото: ЧС Тюмень
#Елена Чебоксарова#Мотоциклы#ДТП#Жертвы ДТП#Происшествия#Безопасность на дорогах#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Видео
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