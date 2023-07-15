Мотоциклист попал под колеса автомобиля в Тюмени. Видео

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Очевидцы сообщили о ДТП в тюменских пабликах социальной сети Вконтакте сегодня вечером.
На место происшествия приехала скорая. Мотоциклист пострадал, но, к счастью, серьёзных травм не получил.
«Вызов поступил в 16:15. Прибытие бригады скорой медицинской помощи — в 16:21. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в приемное отделение ОКБ N 2. Он отказался от госпитализации», — сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области.
О причинах ДТП пока информации нет, комментарии от региональной ГИБДД ожидаются.
Ранее «Наш город» писал, что на трассе Ишим — Викулово столкнулись два грузовика, в результате чего погиб 38-летний водитель одного из них.