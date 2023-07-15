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Леонид Агутин с Тюменским оркестром выступают сейчас в Тобольске

15 июля 2023, 15:58
Фото: telegram-канал "Типичный Тобольск"
Фестиваль «Лето в Тобольском кремле» завершается в городе сегодняшним субботним вечером, 15 июля: сейчас на нем выступает хедлайнером Леонид Агутин.

Концерт начался в 20.00. Известный российский музыкант вместе с Тюменским филармоническим оркестром выступают на сцене, совмещая попсу с симфонический композициями.

Дирижёр тюменских музыкантов Юрий Медняк отметил, что песни, исполненные Агутиным фестивале, станут основой совеместного альбома, который они выпустят с оркестром, написано в telegram-канале УРФО.

Стоимость билетов на сегодняшний концерт составила от 1,5 до 10 тысяч рублей.

Напомним, фестиваль «Лето в Тобольском кремле» вошёл в ТОП-3 Russia Event Awards в прошлом году.

Ранее «Наш город» писал, что тюменка выступила против концерта Агутина в Тобольске, потому что его 23-летняя дочь живёт в США.

Видео: telegram-канал "Типичный Тобольск"
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#Елена Чебоксарова#Касается каждого#Концерты#Тобольск#Фестиваль#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Видео
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