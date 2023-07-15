Леонид Агутин с Тюменским оркестром выступают сейчас в Тобольске

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Концерт начался в 20.00. Известный российский музыкант вместе с Тюменским филармоническим оркестром выступают на сцене, совмещая попсу с симфонический композициями.
Дирижёр тюменских музыкантов Юрий Медняк отметил, что песни, исполненные Агутиным фестивале, станут основой совеместного альбома, который они выпустят с оркестром, написано в telegram-канале УРФО.
Стоимость билетов на сегодняшний концерт составила от 1,5 до 10 тысяч рублей.
Напомним, фестиваль «Лето в Тобольском кремле» вошёл в ТОП-3 Russia Event Awards в прошлом году.
Ранее «Наш город» писал, что тюменка выступила против концерта Агутина в Тобольске, потому что его 23-летняя дочь живёт в США.