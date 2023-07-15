Федеральную трассу Курган — Тюмень окутал густой туман

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на участке объездной дороги в районе с. Яр введены ограничения для движения транспортных средств. Из-за ливневых дождей произошло частичное разрушение водоотводного лотка, что привело к подмыву обочины. В настоящее время на участке автодороги ведутся ремонтные работы.