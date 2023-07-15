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Федеральную трассу Курган — Тюмень окутал густой туман

15 июля 2023, 03:24
Фото: 1MI
Наряды ДПС дежурят на тюменской трассе Курган — Тюмень. Со 101 по 139 километр наблюдается сильный туман.
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Тюмень

По информации ГИБДД по Тюменской области, видимость составляет менее пяти метров. Также туманные явление зафиксированы в Ялуторовском и Исетском районах.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим в условиях плохой видимости. По возможности, отказаться от поездок.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на участке объездной дороги в районе с. Яр введены ограничения для движения транспортных средств. Из-за ливневых дождей произошло частичное разрушение водоотводного лотка, что привело к подмыву обочины. В настоящее время на участке автодороги ведутся ремонтные работы.

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