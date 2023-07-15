Два человека пострадали при обрушении рынка в поселке под Тюменью

ЧП произошло сегодня в одиннадцатом часу утра. Травмы получили две женщины. В настоящее время они госпитализированы в профильное отделение Областной клинической больницы. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести, сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области.