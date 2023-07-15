Два человека пострадали при обрушении рынка в поселке под Тюменью

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
По ее результатам будут установлены обстоятельства и причины произошедшего. При наличии оснований — приняты меры прокурорского реагирования.
ЧП произошло сегодня в одиннадцатом часу утра. Травмы получили две женщины. В настоящее время они госпитализированы в профильное отделение Областной клинической больницы. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести, сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области.
В настоящее время поврежденная конструкция рынка демонтирована.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени жители дома по улице Дзержинского, 31, боятся за свое жилье. Собственники квартир утверждают, что в подвале здания постоянно стоит вода — из-за круглогодичной сырости дом может просто обрушиться.