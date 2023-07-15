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Два человека пострадали при обрушении рынка в поселке под Тюменью

15 июля 2023, 10:28
Фото: Противопожарная служба Тюменской области
Прокуратура тюменской области проведет проверку по факту обрушения крыши рыночной конструкции в поселке Новотарманский Тюменского района.
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Тюмень

По ее результатам будут установлены обстоятельства и причины произошедшего. При наличии оснований — приняты меры прокурорского реагирования.

ЧП произошло сегодня в одиннадцатом часу утра. Травмы получили две женщины. В настоящее время они госпитализированы в профильное отделение Областной клинической больницы. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести, сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области.

В настоящее время поврежденная конструкция рынка демонтирована.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени жители дома по улице Дзержинского, 31, боятся за свое жилье. Собственники квартир утверждают, что в подвале здания постоянно стоит вода — из-за круглогодичной сырости дом может просто обрушиться.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Обрушение#Прокуратура#Тюмень#Тюменская область
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