Вторичка безопаснее: жители Тюмени раскритиковали новые ЖК из-за потопа в квартирах

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
В пятницу о подтоплении сообщили жильцы ЖК «Верно», «Скандия», «Акватория». О проблемах рассказали собственники квартир ЖК «Октябрьский» и квартала «Новин». Тюменцы полагают, что вторичное жильё безопаснее.
«В ЖК „Акватория“ у жильцов уходит земля из-под ног. Страшно выходить из подъезда, оказывается под двором пустота», — сообщила тюменка Наталья Н. в паблике «ЧС Тюмень».
«Зачем жить в этих новых жилых комплексах? Делают все быстро и как попало. Безопаснее поселиться, к примеру, в домах 121 серии», — сообщила Татьяна П.
Сегодня «Наш город» сообщал, что за сутки в Тюмени выпало 30% месячной нормы осадков. Последствия сильных дождей до сих пор устраняют коммунальные службы.