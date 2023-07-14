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Вторичка безопаснее: жители Тюмени раскритиковали новые ЖК из-за потопа в квартирах

14 июля 2023, 12:35
Сильные дожди затопили квартиры в нескольких новых ЖК Тюмени. Горожане полагают, что жить в них небезопасно.
Фото: Скрин паблика "ЧС Тюмень"

В пятницу о подтоплении сообщили жильцы ЖК «Верно», «Скандия», «Акватория». О проблемах рассказали собственники квартир ЖК «Октябрьский» и квартала «Новин». Тюменцы полагают, что вторичное жильё безопаснее.

«В ЖК „Акватория“ у жильцов уходит земля из-под ног. Страшно выходить из подъезда, оказывается под двором пустота», — сообщила тюменка Наталья Н. в паблике «ЧС Тюмень».
«Зачем жить в этих новых жилых комплексах? Делают все быстро и как попало. Безопаснее поселиться, к примеру, в домах 121 серии», — сообщила Татьяна П.

Сегодня «Наш город» сообщал, что за сутки в Тюмени выпало 30% месячной нормы осадков. Последствия сильных дождей до сих пор устраняют коммунальные службы.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Погода
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