«Все нужное — рядом»: в Тюмени строится жилой комплекс с полной инфраструктурой

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
К сожалению, не все застройщики своевременно продумывают вопрос инфраструктуры и порой тюменцы оказываются попросту заперты в своих ЖК. Комплексное развитие территории — это решение, которое позволит девелоперу создавать комфортабельные проекты во всех аспектах. Отличным примером жилого комплекса с таким подходом можно назвать «Ритмы».
Компания «Партнер» предвосхитила запросы родителей, которые желают обрести новый дом. Застройщик уже начал работу над проектами образовательного кластера. Скоро жителям «Ритмов» не придется каждое утро возить ребенка за тридевять земель в детский сад или школу. В квартале появится современный детский образовательный центр, который объединит под одной крышей детский сад и школу. Он будет выполнен в неповторимом стиле: к проектированию подключились архитекторы компании Martela, ведущего эксперта в сфере рабочих и образовательных интерьеров в скандинавских странах.
Еще одно преимущество «Ритмов» — собственный парк «Березовый лист». Многогранная досуговая территория с пешеходным бульваром станет прекрасным местом для времяпрепровождения.
«Березовый лист» — это детские и спортивные площадки, зона для занятий йогой, скалодром и поляна с батутами, места активного и тихого отдыха. Сердцем парка будут амфитеатр и сцена для проведения концертов, фестивалей и ярмарок.
Любителям более уединенного досуга не менее комфортно. В парке предусмотрены приватные тихие зоны, в частности, можно будет насладиться приятным вечером за партией в шахматы — застройщик оборудует специальные столики.
Не менее увлекательно можно погулять и в собственных дворах. У каждого многоквартирного дома предусмотрена своя территория для отдыха и досуга жителей.
Атмосфера добрососедства — то, что сейчас особенно ценится в жилых комплексах. Для того, чтобы жители «Ритмов» могли поближе друг с другом познакомиться, выпить чашечку чая за приятной беседой, провести интересно время будут созданы все условия.
Клуб жильцов — специальный проект застройщика «Партнер», который объединяет людей и формирует новую систему соседских ценностей. Кстати, концепция клуба была высоко оценена жюри на федеральном уровне — прошлым летом клуб екатеринбургского жилого комплекса «Совушки» получил второе место в номинации «Лучшая среда для формирования добрососедства в РФ» в конкурсе ТОП-ЖК-2022. Такой же клуб через пару месяцев начнет свою работу в Тюмени в ЖК «Ритмы».
Здесь будут регулярно проходить мероприятия от застройщика, чтобы жизнь в «Ритмах» была насыщенной и интересной: каждый выходной жителей ждет тематическая программа, и ни один важный праздник не останется без внимания. Новый год, 8 Марта, 23 Февраля, Масленица, Пасха, День победы, День защиты детей и другие события отмечаются ярко и незабываемо.
В клубе также будут устраиваться мастер-классы, при желании каждый из жильцов сможет организовать свой и научить соседей чему-то полезно
«Ритмы» — это не только уникальный мультиформатный проект, но и экологичный жилой комплекс. Он граничит с лесным массивом — из окон можно бесконечно любоваться зелеными панорамами.
Буквально в 2 км от проекта расположен живописный берег Туры, а также красивые поляны и еще один лес, в котором можно наслаждаться прогулками, собирать грибы и ягоды по сезону.
Сейчас жилой комплекса «Ритмы» активно возводится, но это не значит, что жители обделены магазинами. В ближайшем селе Ембаево есть абсолютно всё для повседневной жизни: несколько продуктовых гипермаркетов, кулинария, аптека, строительный центр и многое другое.
Также недалеко от «Ритмов» находится микрорайон Мыс, где можно не только устроить грандиозный шопинг, но также попасть на прием к хорошим врачам, воспользоваться автомобильным сервисом, сходить в кинотеатр или ресторан.
Из жилого комплекса организован удобный выезд на Тобольский тракт, по которому можно свободно выехать на объездную дорогу и добраться до любой точки города без пробок. Качественные дороги также будут располагаться и в самом комплексе. Устройство транспортной сети позволит сделать движение в «Ритмах» безопасным и комфортным.
Узнать любые подробности о ЖК «Ритмы» можно на сайте или по телефону: +7 (3452) 55-00-00.
Адреса отделов продаж: Тюмень, ул. Федюнинского, 28 и Бульварная, 11
+7 (3452) 55-00-00.
Реклама. Застройщик ЖК «Ритмы» — ООО СЗ «ЭКО-ГОРОД». Проектные декларации на сайте наш. дом.рф. Проекты реализуется в соответствии с ФЗ № 214 «О долевом строительстве». Информация предоставлена АО СЗ «Партнер-Строй», входит в Холдинг «Партнер».