«Все нужное — рядом»: в Тюмени строится жилой комплекс с полной инфраструктурой

Здесь будут регулярно проходить мероприятия от застройщика, чтобы жизнь в «Ритмах» была насыщенной и интересной: каждый выходной жителей ждет тематическая программа, и ни один важный праздник не останется без внимания. Новый год, 8 Марта, 23 Февраля, Масленица, Пасха, День победы, День защиты детей и другие события отмечаются ярко и незабываемо.