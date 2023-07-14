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В Тюменской области разыскивают молодую девушку: ей нужна медицинская помощь

14 июля 2023, 08:57
Фото: 1MI
В Тюменской области 4 дня назад пропала 21-летняя жительница Ишима.

Полина Данилкина вышла из дома 10 июля и не вернулась. В последний раз её видели в светло-зеленой майке, шортах и шлепках такого же цвета, сообщают в ДПСО «Тюменьрегионспас». С собой девушка взяла бордовую сумку.

Среди примет тюменки в ориентировке перечисляются светло-оусые волосы, зелёные глаза, среднее телосложение и небольшой рост — 157 см.

Всех, кто что-либо узнает о местонахождении Полины Адольфовны, просят звонить инфоргу поиска Виктории — 8-982-922-78-84. Также можно обратиться по номеру 8-800-600-59-52.

Ранее «Наш город» писал, что полиция нашла тюменску стримершу, которая била и оскорбляла своего ребёнка в прямом эфире.

Фото: Тюменьрегионспас
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#Поиски человека#Пропавшие без вести#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Елена Чебоксарова
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