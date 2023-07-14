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В Тюмени предлагают квартиры в аренду дешевле 10 тысяч рублей

14 июля 2023, 10:54
Фото: 1MI
«Наш город» изучил рынок тюменской недвижимости. Как оказалось, на сервисе «Авито» есть предложения по съёму жилья стоимостью ниже 10 тысяч в месяц: в настоящее время их как минимум четыре.

В Ленинском районе по улице Судостроителей за 8000 рублей сдается квартира-студия без мебели. Но, как утверждает автор объявления, в ней выполнен современный ремонт.

В районе Восточном по адресу 30 лет Победы предлагают студию в пансионате для проживания одного-двух человек за 9 тысяч рублей. Мебель в ней есть, правда, судя по фото, старая.

В центре города по улице Фабричной сдаётся квартира-студия в общежитии за 9 000, тоже с мебелью, но общим санузлом.

И, наконец, по улице Энергетиков, неподалеку от автовокзала, собственник предлагает квартиру студию за 8000 рублей, тоже с мебелью, совмещенным санузлом, однако арендаторов с детьми он не принимает. По словам автора объявления, коммунальные услуги в арендную плату уже включены.

Площадь предлагаемых квартир не превышает 15 — 20 квадратных метров.

Ранее «Наш» город писал, что из-за дождя в Тюмени затопило дома и квартиры.

30 лет Победы, 10930 лет Победы, 109
30 лет Победы, 109
Фото: Авито
Судостроителей, 38Судостроителей, 38
Судостроителей, 38
Фото: Авито
Энергетиков, 60Энергетиков, 60
Энергетиков, 60
Фото: Авито
Фабричная, 22Фабричная, 22
Фабричная, 22
Фото: Авито
Тюменцам рассказали, чем руководствуются потребители при выборе квартиры
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#Квартиры#Аренда#Аренда жилья#Цена#Тюменцы#Елена Чебоксарова
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