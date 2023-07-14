В Тюмени предлагают квартиры в аренду дешевле 10 тысяч рублей

И, наконец, по улице Энергетиков, неподалеку от автовокзала, собственник предлагает квартиру студию за 8000 рублей, тоже с мебелью, совмещенным санузлом, однако арендаторов с детьми он не принимает. По словам автора объявления, коммунальные услуги в арендную плату уже включены.