В Тюмени предлагают квартиры в аренду дешевле 10 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
В Ленинском районе по улице Судостроителей за 8000 рублей сдается квартира-студия без мебели. Но, как утверждает автор объявления, в ней выполнен современный ремонт.
В районе Восточном по адресу 30 лет Победы предлагают студию в пансионате для проживания одного-двух человек за 9 тысяч рублей. Мебель в ней есть, правда, судя по фото, старая.
В центре города по улице Фабричной сдаётся квартира-студия в общежитии за 9 000, тоже с мебелью, но общим санузлом.
И, наконец, по улице Энергетиков, неподалеку от автовокзала, собственник предлагает квартиру студию за 8000 рублей, тоже с мебелью, совмещенным санузлом, однако арендаторов с детьми он не принимает. По словам автора объявления, коммунальные услуги в арендную плату уже включены.
Площадь предлагаемых квартир не превышает 15 — 20 квадратных метров.
Ранее «Наш» город писал, что из-за дождя в Тюмени затопило дома и квартиры.