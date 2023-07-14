В Тюмени из-за непогоды взлетели цены на такси

Posted Сегодня, 01:54
Published Сегодня, 01:54
Modified Сегодня, 02:32
Updated Сегодня, 02:32
Так, подписчик паблика «ЧС Тюмень» был возмущён, что вчера вечером стоимость 19-минутной поездки от ТРЦ «Колумб» (Московский тракт, 118) до Коммунистической, 72, составляла 606 рублей на автомобиле эконом-класса.
Водители в комментариях под постом отметили, что из-за непогоды крайне сложно управлять транспортным средством.
«Я сама сегодня уехала за рулём в другой конец города. Обратно ехала, чуть сердце не остановилось, машины тонут, номера плавают от многих машин. Проехала несколько кварталов в объезд, потому что перекрыли дороги утонувшие. Лучше отдать 600 рублей на такси, чем оказаться за рулём и переживать, как добраться до дома и припарковаться удачно», — написала в ответ местная жительница.
Правда, в комментариях сообщили, что в такси «Поехали!» цены в 2 раза ниже, чем в «Яндекс. Go», несмотря на сильный дождь.
Ранее «Наш город» писал, что сервис «Яндекс. Такси» проводит корректировку тарифов. Стоимость поездки для клиентов может увеличиться на 3 — 7%.
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