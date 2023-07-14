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Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

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Ушла из дома и не вернулась: молодая женщина пропала без вести в Тобольске

14 июля 2023, 10:45
Фото: 1MI
Родственники и волонтёры ищут жительницу Тобольска Яковлеву Елену Юрьевну, 1987 года рождения.
Фото: Белая Сова

Она ушла из дома ещё в конце мая, но известно об этом стало только сейчас. С ней не могут связаться родственники, они не знают как женщина была одета в момент исчезновения.

На вид женщине 35-40 лет, рост 164 сантиметра, худощавого телосложения. Глаза карие. Если вы её видели, позвоните по телефону 8 (3456) 25-23-70 — МО МВД «Тобольский».

Сегодня стало известно о пропаже 21-летней жительницы Ишима. Полина Данилкина вышла из дома 10 июля и не вернулась. В последний раз её видели в светло-зеленой майке, шортах и шлепках такого же цвета. С собой девушка взяла бордовую сумку.

#Общество#Происшествия#Поиск#Поиск человека#ЛО МВД#Александр Мязин
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