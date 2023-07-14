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Тюменцы не могут записать детей на осмотр в офтальмологический диспансер

14 июля 2023, 11:54
Фото: 1MI
Жители Тюмени не могут записать детей на плановый осмотр в детский офтальмологический диспансер.

По телефону это сделать очень сложно.

«Прошу пояснить, каким образом возможно попасть на плановый осмотр в детский офтальмологический диспансер? Второй месяц в дни записи пытаюсь записать ребенка, а воз и ныне там. Отвечают, что нет талонов. Каждый понедельник (запись по полису ОМС) и четверг (запись платно) ровно в 8.00 дозваниваюсь и при этом, я, как правило, уже семидесятая в очереди. Слушаю музыку (бывает, что в течение часа!), а потом слышу ответ оператора, что извините, запись уже сформирована», — сообщила подписчица паблика «ЧС Тюмень».

Несколько тюменцев подтвердили, что тоже не могут дозвониться до диспансера и записаться на приём.

«Такая же история. Звоню уже месяц, не могу записаться. Ровно в 8 и в очереди 60 какая-то», — отметила тюменка Юлия К.
«В настоящее время организуется работа по записи, чтобы пациентам диспансерной группы не приходилось звонить, но это требует доработки программного обеспечения», — сообщили представители депздрава в паблике «ЧС Тюмень».

Ранее «Наш город» отмечал, что из-за недавней жары три тюменца попали в больницу.

#Александр Мязин
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