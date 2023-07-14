Тюменцы не могут записать детей на осмотр в офтальмологический диспансер

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
По телефону это сделать очень сложно.
«Прошу пояснить, каким образом возможно попасть на плановый осмотр в детский офтальмологический диспансер? Второй месяц в дни записи пытаюсь записать ребенка, а воз и ныне там. Отвечают, что нет талонов. Каждый понедельник (запись по полису ОМС) и четверг (запись платно) ровно в 8.00 дозваниваюсь и при этом, я, как правило, уже семидесятая в очереди. Слушаю музыку (бывает, что в течение часа!), а потом слышу ответ оператора, что извините, запись уже сформирована», — сообщила подписчица паблика «ЧС Тюмень».
Несколько тюменцев подтвердили, что тоже не могут дозвониться до диспансера и записаться на приём.
«Такая же история. Звоню уже месяц, не могу записаться. Ровно в 8 и в очереди 60 какая-то», — отметила тюменка Юлия К.
«В настоящее время организуется работа по записи, чтобы пациентам диспансерной группы не приходилось звонить, но это требует доработки программного обеспечения», — сообщили представители депздрава в паблике «ЧС Тюмень».
Ранее «Наш город» отмечал, что из-за недавней жары три тюменца попали в больницу.