Тюменцам рассказали, чем руководствуются потребители при выборе квартиры

Тюменская слобода — район со сформированной инфраструктурой, который продолжает расти и развиваться. Здесь есть детские сады и школы, спортивный комплекс с бассейном, школа искусств, поликлиника и множество магазинов. Добраться в любую точку города можно как на автомобиле, так и на общественном транспорте.