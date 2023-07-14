Тюменцам рассказали, чем руководствуются потребители при выборе квартиры

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Современный потребитель все более взыскателен при выборе жилья. Для большинства людей квартира — не просто квадратные метры для проживания. Эксперты в сфере недвижимости отмечают, что помимо надежности застройщика и цены за квадратный метр потребителей волнует ряд других аспектов.
«При выборе района для покупки жилья потребители уделяют особое внимание близости инфраструктурных объектов. При этом частые запросы — тишина, озеленение и закрытая территория. Застройщики создают безопасное уединенное место внутри города. Жители имеют возможность гулять, играть с детьми и заниматься спортом на свежем воздухе в условиях шаговой доступности всех городских благ», — рассказывает Никита Кулигин, директор по продажам ЖК «Уездные кварталы».
Тюменская слобода — район со сформированной инфраструктурой, который продолжает расти и развиваться. Здесь есть детские сады и школы, спортивный комплекс с бассейном, школа искусств, поликлиника и множество магазинов. Добраться в любую точку города можно как на автомобиле, так и на общественном транспорте.
В сердце Тюменской слободы строится жилой комплекс «Уездные кварталы», который будет состоять из трех кварталов с домами от 7 до 23 этажей.
На выбор представлено порядка ста различных планировок квартир: от уютных студий до просторных пентхаусов с видовыми террасами. Даже взыскательных потребителей удивят квартиры с blumen-балконами, угловым остеклением, мастер-спальнями и просторными гардеробными.
Вся территория жилого комплекса утопает в зелени. Спустившись во двор, будущий житель попадет в зеленый оазис, наполненный цветущими яблонями и березами, благоухающими сиренью и черемухой, раскидистыми кленами и липами, всегда зелеными соснами и елями. Вечер после трудового дня можно встретить в дизайнерском сквере с сухими фонтанами и пешеходным бульваром.
Кроме того, с районом граничит эко-парк «Комарово» площадью 37 га. Свежий воздух, приятные прогулки, катание на велосипеде и игры на открытом воздухе обеспечены жильцам жилого комплекса.
В закрытых дворах расположатся детские площадки с разнообразными игровыми комплексами, где ребята будут резвиться целыми днями, в то время как взрослые смогут заняться физической активностью на workout-площадке или отдохнуть на уличных шезлонгах.
Дворы свободны от посторонних и машин, а дополнительный контроль безопасности обеспечит круглосуточное видеонаблюдение.
Пространство «Уездных кварталов» объединяет удобство и красоту: мягкие зоны ожидания в парадных, прозрачные входные группы, просторные колясочные и кладовые.
Фасады домов выполнены в природных сдержанных тонах, что прекрасно сочетается с изумрудной зеленью во дворе. Подсветка на фасадах в темное время суток создаст особую атмосферу уюта.
Девелопер «Мидгард Рус» предлагает разные способы покупки недвижимости: ипотека от 4,7%, траншевая ипотека, trade-in, возможность использовать жилищный сертификат, купить квартиру за наличные или же воспользоваться рассрочкой.
Подробнее о ЖК «Уездные Кварталы» с радостью расскажут в отделе продаж. Телефон: +7 (3452) 39-47-81
Офис продаж «Уездные кварталы»:
Тюмень, ул. В. Подшибякина, д. 9, ст. 1; +7 (3452) 39-47-81;
Застройщик ООО «СЗ МИДГАРД РУС», проектная декларация — на сайте наш. дом.рф. Продажи осуществляются в соответствии с Законом РФ № 214-ФЗ. Ипотеку предоставляют ПАО «Сбербанк» и другие банки.