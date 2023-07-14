Тюменца отправили в колонию строгого режима за лекарство от желудка из Чехии

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Мужчину задержали в почтовом отделении. Оформляя покупку, тюменец указал, что он приобретает лекарство для лечения ЖКТ. Однако при вскрытии посылки тюменские таможенники обнаружили ёмкости, наполненные жидкостью.
В ходе экспертизы было установлено, что этой жидкостью оказалось наркотическое вещество — гашишное масло массой более 838 граммов — это крупный размер, сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.
Ранее «Наш город» писал, что автоинспектоы остановили тюменца, который перевозил наркотические вещества, принадлежащие его приятелю.