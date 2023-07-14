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Тюменца отправили в колонию строгого режима за лекарство от желудка из Чехии

14 июля 2023, 08:48
Фото: 1MI
Жителю Тюмени вынесли приговор в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима за заказ «лекарства» из Чехии в интернет-магазине.

Мужчину задержали в почтовом отделении. Оформляя покупку, тюменец указал, что он приобретает лекарство для лечения ЖКТ. Однако при вскрытии посылки тюменские таможенники обнаружили ёмкости, наполненные жидкостью.

В ходе экспертизы было установлено, что этой жидкостью оказалось наркотическое вещество — гашишное масло массой более 838 граммов — это крупный размер, сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.

Ранее «Наш город» писал, что автоинспектоы остановили тюменца, который перевозил наркотические вещества, принадлежащие его приятелю.

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#Елена Чебоксарова#Наркотики#Тюменская таможня#Уголовное дело#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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