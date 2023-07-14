Новые технологии тюменского завода используют в Казахстане

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
«Завод достиг предварительных договоренностей о начале сотрудничества с Казахстаном. Компания предоставит партнерам запатентованную разработку для систем водоотведения», — сообщает издание «РБК Тюмень».
Поставки могут начаться уже на следующей неделе. В перспективе возможна локализация всего цикла производства тюменского завода на территории Казахстана.
Ранее «Наш город» сообщал, что дистрибьютор китайской компании SHIMGE в России на старте проекта вложит в тюменский завод 15 миллионов рублей.