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Published Сегодня, 12:05

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Новые технологии тюменского завода используют в Казахстане

14 июля 2023, 12:05
Фото: 1MI
Систему сбора сточных вод готов поставлять в Казахстан тюменский завод гофротруб.
«Завод достиг предварительных договоренностей о начале сотрудничества с Казахстаном. Компания предоставит партнерам запатентованную разработку для систем водоотведения», — сообщает издание «РБК Тюмень».

Поставки могут начаться уже на следующей неделе. В перспективе возможна локализация всего цикла производства тюменского завода на территории Казахстана.

Ранее «Наш город» сообщал, что дистрибьютор китайской компании SHIMGE в России на старте проекта вложит в тюменский завод 15 миллионов рублей.

Тюменский холдинг построит крупный завод стройматериалов за 1,4 млрд рублей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Работа
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