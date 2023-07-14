Сразу двух водителей-подростков задержали инспекторы в Тюменской области

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Информацию во всех случаях направляют в подразделение по делам несовершеннолетних.
«Ночью в селе Червишево задержан автомобиль ВАЗ 2114, которым управлял подросток, которому недавно исполнилось 18 лет, не имеющий права управления транспортом. Составлены административные материалы, автомобиль эвакуирован. Днем 15-летний подросток остановлен в селе Каскара», — сообщили в ГИБДД.
Ранее «Наш город» отмечал, что в Тюмени из-за обвала насыпи в основании моста по окружной дороге Тюмени по направлению от поселка Лесобаза ограничено движение автомобилей.