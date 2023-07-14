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Сразу двух водителей-подростков задержали инспекторы в Тюменской области

14 июля 2023, 10:27
Фото: ГИБДД
За последние сутки инспекторы ГИБДД остановили двух подростков, которые управляли автомобилей без прав.

Информацию во всех случаях направляют в подразделение по делам несовершеннолетних.

«Ночью в селе Червишево задержан автомобиль ВАЗ 2114, которым управлял подросток, которому недавно исполнилось 18 лет, не имеющий права управления транспортом. Составлены административные материалы, автомобиль эвакуирован. Днем 15-летний подросток остановлен в селе Каскара», — сообщили в ГИБДД.

Ранее «Наш город» отмечал, что в Тюмени из-за обвала насыпи в основании моста по окружной дороге Тюмени по направлению от поселка Лесобаза ограничено движение автомобилей.

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#Александр Мязин#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Работа#Дороги
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