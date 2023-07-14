Сильный ливень затопил дороги и улицы Тобольска

Ранее «Наш город» сообщал, что из-за сильных ливней в Тюмени утром затопило квартиры и подъезды в ЖК «Верно», «Скандия», «Акватория». О проблемах рассказали собственники квартир ЖК «Октябрьский». Ливневая канализация на дорогах города не справилась с потоком воды, её продолжают откачивать коммунальный службы Тюмени.