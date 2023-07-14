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Сильный ливень затопил дороги и улицы Тобольска

14 июля 2023, 13:51
Фото: 1MI
Сегодня вечером ливни добрались и до Тобольска. Улицы города затопило водой.
Фото: Фото София З. в ВК

Ливни пришли в город вечером, даже в центр Тобольска превратился в реку.

«На Полонского все стабильно, плывём. Ливнёвки вышли из чата в зоне Вузов», — отмечают подписчики паблика «Типичный Тобольск» Ольга Р. и София З.

Подтопило и дома в микрорайоне Иртышский. Дождь будет идти в Тобольске до 22:00. На дороге около шестого микрорайона легковой автомобиль провалился в яму.

Ранее «Наш город» сообщал, что из-за сильных ливней в Тюмени утром затопило квартиры и подъезды в ЖК «Верно», «Скандия», «Акватория». О проблемах рассказали собственники квартир ЖК «Октябрьский». Ливневая канализация на дорогах города не справилась с потоком воды, её продолжают откачивать коммунальный службы Тюмени.

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#Александр Мязин#Общество#Погода#Потоп#Происшествия#Дороги
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