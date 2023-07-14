Сильный ливень затопил дороги и улицы Тобольска

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Ливни пришли в город вечером, даже в центр Тобольска превратился в реку.
«На Полонского все стабильно, плывём. Ливнёвки вышли из чата в зоне Вузов», — отмечают подписчики паблика «Типичный Тобольск» Ольга Р. и София З.
Подтопило и дома в микрорайоне Иртышский. Дождь будет идти в Тобольске до 22:00. На дороге около шестого микрорайона легковой автомобиль провалился в яму.
Ранее «Наш город» сообщал, что из-за сильных ливней в Тюмени утром затопило квартиры и подъезды в ЖК «Верно», «Скандия», «Акватория». О проблемах рассказали собственники квартир ЖК «Октябрьский». Ливневая канализация на дорогах города не справилась с потоком воды, её продолжают откачивать коммунальный службы Тюмени.