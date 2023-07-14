Руководитель московского автодорожного вуза Ажгиревич присоединился к команде Hyper

Как информирует издание mkset.ru, Артем Ажгиревич считает одним из самых быстроразвивающихся по объему и динамике изменений рынков переход транспорта на электротягу. Этот сегмент также активно растет относительно влияния на смежные отрасли. В России данный тренд развивается очень стремительно. По словам Ажгиревича, перспективы Hyper очевидны и сегодня эта компания является одним из самых успешных стартапов Российской Федерации в отрасли электродвижения.