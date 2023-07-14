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Руководитель московского автодорожного вуза Ажгиревич присоединился к команде Hyper

14 июля 2023, 13:33
Исполняющий обязанности ректора Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Артем Ажгиревич стал частью команды Hyper, войдя в совет директоров в качестве независимого директора. Российская компания Hyper развивает в стране электромобильность.

Как информирует издание mkset.ru, Артем Ажгиревич считает одним из самых быстроразвивающихся по объему и динамике изменений рынков переход транспорта на электротягу. Этот сегмент также активно растет относительно влияния на смежные отрасли. В России данный тренд развивается очень стремительно. По словам Ажгиревича, перспективы Hyper очевидны и сегодня эта компания является одним из самых успешных стартапов Российской Федерации в отрасли электродвижения.

МАДИ, которым руководит Артем Ажгиревич, будет оказывать поддержку проектам Hyper в научно-техническом плане. Студенты университета, принимая участие в важных для российской отрасли электромобильности проектах, получат практический опыт.

По мнению руководителя и основателя Алексея Тихонова, присутствие в команде Артема Ажгиревича повлияет на рост компетенций компании в отрасли электродвижения. Он считает, что выпускники МАДИ будут подготовлены для профильной работы над реализуемыми проектами компании.

Компания Hyper впервые реализовала свою комплексную программу электротранспорта в Нижнем Новгороде. В этом городе было построено 44 зарядных станции для электротранспорта, а также компания помогла местному таксопарку купить свыше 200 электромобилей. Hyper планирует расширять свое присутствие на другие регионы, в том числе Свердловскую область и Пермь.

Также компания Hyper приглашает для финансирования своих проектов частных инвесторов. Предприятие планирует размещение акций на инвестиционной платформе Zorko и привлечение ста двадцати семи миллионов рублей до 15 августа 2023 года. Если компания это сделает, то ее стоимость будет составлять два с половиной миллиарда рублей.

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