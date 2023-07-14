nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:46

Published Сегодня, 17:46

Modified Сегодня, 17:47

Updated Сегодня, 17:47

Изображение материала

РЭО: Определён уровень обработки и утилизации ТКО за полугодие

14 июля 2023, 17:46
Фото: reo.ru
Российский экологический оператор рассказал о подведении итогов по реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в регионах за первую половину 2023 года.

«РЭО регулярно собирает данные от регионов в части объемов обработки и утилизации ТКО. За первое полугодие 2023 года, согласно мониторингу, доля ТКО, направленных на обработку (сортировку), в Российской Федерации составила 52,9%, на утилизацию — 12,6%», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев. При этом он отметил: по результатам 2022 года уточненные отчеты указывают на то, что доля отходов, доставленных на утилизацию, достигла 11,9% от массы образованных ТКО. Доля твердых ТКО, отправленных на обработку, составила 49,9%.

Напомним, публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была сформирована в соответствии с указом президента 14 января 2019 года. Главная задача РЭО заключается в формировании комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. В соответствии с нацпроектом «Экология» это необходимо для сокращения объемов захоронения ТКО и последующего снижения экологической нагрузки на население. К 2030 году поставлена цель достижения 100% сортировки ТКО и двукратного снижения объема отходов, направляемых на полигоны. Выход на такие показатели невозможен без построения экономики замкнутого цикла.

Подпишитесь
Последствия непогоды в Тюмени: выбитые стекла, обвал моста, потоп в квартирах
Сегодня, 08:44
Топ самых дешевых квартир в аренду в Тюмени
Сегодня, 10:54
В Тюмени шубы подорожали почти в два раза
Сегодня, 07:14
Многодетный отец из Тобольска обманул родных и уехал на СВО
Сегодня, 04:19
«Выела все»: в южных районах Тюменской области нашествие саранчи
Сегодня, 06:49
«Все нужное — рядом»: в Тюмени строится жилой комплекс с полной инфраструктурой
Сегодня, 11:26