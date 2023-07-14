РЭО: Определён уровень обработки и утилизации ТКО за полугодие

Напомним, публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была сформирована в соответствии с указом президента 14 января 2019 года. Главная задача РЭО заключается в формировании комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. В соответствии с нацпроектом «Экология» это необходимо для сокращения объемов захоронения ТКО и последующего снижения экологической нагрузки на население. К 2030 году поставлена цель достижения 100% сортировки ТКО и двукратного снижения объема отходов, направляемых на полигоны. Выход на такие показатели невозможен без построения экономики замкнутого цикла.