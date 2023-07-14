На Форуме будущих технологий продемонстрировали межвузовскую квантовую связь

«По инициативе МГУ имени М. В. Ломоносова в дорожную карту „Квантовые коммуникации“ включен проект межуниверситетской квантовой сети. Создание этого проекта — важный этап в развитии сектора квантовых коммуникаций в нашей стране. Важно отметить, что МУКС реализуется на оборудовании только российских производителей. На подобных проектах вырабатываются и отлаживаются технические решения практического использования квантовых технологий и создается поле возможностей для профессиональной карьеры будущих ученых и инженеров», — отметила генеральный директор негосударственного института развития «Иннопрактика» Катерина Тихонова.