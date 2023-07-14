Когда в Тюмень вернётся летняя погода?

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
По данным Гисметео, с понедельника ветер в городе будет юго-западным. Температуры воздуха днём повысится до + 25 градусов, в Тюмени будет малооблачная погода. 18 июля потеплеет до + 26, влажность воздуха составит 65%.
Между тем дожди могут вернуться в Тюмень 20 и 21 числа. На следующей неделе порывы ветра могут составит 9-14 м/с.
Сегодня «Наш город» сообщал, что почти треть месячной нормы осадков выпала в ночь с четверга на пятницу в Тюмени. Под водой оказались дороги, также затопило дома. В некоторых районах произошло аварийное отключение электроэнергии. В Исетском выпал град величиной практически с куриное яйцо.