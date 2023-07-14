Когда в Тюмень вернётся летняя погода?

Сегодня «Наш город» сообщал, что почти треть месячной нормы осадков выпала в ночь с четверга на пятницу в Тюмени. Под водой оказались дороги, также затопило дома. В некоторых районах произошло аварийное отключение электроэнергии. В Исетском выпал град величиной практически с куриное яйцо.