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Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

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Когда в Тюмень вернётся летняя погода?

14 июля 2023, 10:13
Фото: 1MI
Синоптики прогнозируют возвращение летней погоды в областную столицу 17 июля.

По данным Гисметео, с понедельника ветер в городе будет юго-западным. Температуры воздуха днём повысится до + 25 градусов, в Тюмени будет малооблачная погода. 18 июля потеплеет до + 26, влажность воздуха составит 65%.

Между тем дожди могут вернуться в Тюмень 20 и 21 числа. На следующей неделе порывы ветра могут составит 9-14 м/с.

Сегодня «Наш город» сообщал, что почти треть месячной нормы осадков выпала в ночь с четверга на пятницу в Тюмени. Под водой оказались дороги, также затопило дома. В некоторых районах произошло аварийное отключение электроэнергии. В Исетском выпал град величиной практически с куриное яйцо.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Погода
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