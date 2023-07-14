Глава РЭО Буцаев: На ЭТП РЭО перечислили регионы с самой дешевой макулатурой

Posted Сегодня, 17:41
Published Сегодня, 17:41
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
По словам главы РЭО Дениса Буцаева, пользователи ЭТП получили возможность наблюдать за анализом цен на вторсырье и ресурсы по российским регионам, отслеживая и планируя в реальном времени стоимость лотов, которые выставляются на продажу. «Например, выяснилось, что дешевле всего макулатура в Московской области, в январе 2023 года за килограмм этого вторсырья отдавали 1 рубль, тогда как в Чувашской Республике 11 рублей, и это самая высокая стоимость. Индекс — актуальный показатель для оценки ситуации на рынке, который формируется в рамках экономики замкнутого цикла. В дальнейшем планируется реализовать прогноз изменения цены на ближайший месяц», — пояснил гендиректор РЭО.
Также стало известно, что топ-5 субъектов Российской Федерации с самой дешевой макулатурой, кроме Московской области, пополнили Удмуртская Республика, Приморье, Челябинская область и Санкт-Петербург.
Помимо Чувашии, цены на макулатуру оказались высокими в российской столице, ХМАО, а также в Новосибирской и Саратовской областях. Об этом информирует rostovgazeta.ru.
Индекс соответствует минимуму и максимуму цен по каждой из категорий вторичного сырья и матресурсов. Информация включает данные о текущем спросе на вторичное сырье и его наличии на рынке.
Благодаря отчету у пользователей открывается доступ не только к цифровым графикам, позволяющим наглядно отследить цены и провести анализ их динамики, — на ЭТП можно выгрузить информацию в файл формата MS Excel и провести собственный анализ и архивирование данных.
Как объяснил Заур Абдурахимов, руководитель проекта по ЭТП, зарегистрированные пользователи платформы смогут сформировать документ в формате эксель в личном кабинете, а затем выгрузить его на свой ПК. «При выгрузке можно выбирать фильтры, например по регионам, по типу вторсырья, по цене. Сейчас на ЭТП зарегистрировано уже 1011 пользователей, уверены, новая функция станет востребованной среди них», — отметил он.
Электронная торговая площадка РЭО способствует формированию экономики замкнутого цикла в Российской Федерации.