Глава РЭО Буцаев: На ЭТП РЭО перечислили регионы с самой дешевой макулатурой

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, пользователи ЭТП получили возможность наблюдать за анализом цен на вторсырье и ресурсы по российским регионам, отслеживая и планируя в реальном времени стоимость лотов, которые выставляются на продажу. «Например, выяснилось, что дешевле всего макулатура в Московской области, в январе 2023 года за килограмм этого вторсырья отдавали 1 рубль, тогда как в Чувашской Республике 11 рублей, и это самая высокая стоимость. Индекс — актуальный показатель для оценки ситуации на рынке, который формируется в рамках экономики замкнутого цикла. В дальнейшем планируется реализовать прогноз изменения цены на ближайший месяц», — пояснил гендиректор РЭО.