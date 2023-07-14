Мост на Объездной дороге Тюмени восстановят только через несколько дней

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Из-за большого количества осадков на трассе в районе с. Яр произошло частичное разрушение водоотводного лотка, что привело к подмыву обочины. Всё обещают починить к началу следующей недели.
«В настоящее время ведётся засыпка места размыва. Работает экскаватор, самосвалы и бригада дорожных рабочих. Затруднений для проезда транспортных средств нет», — сообщают представители ГИБДД.
Ранее «Наш город» отмечал, что в областной столице за прошедшую ночь выпало 30% июльской нормы осадков. Дорожные службы ликвидируют последствия проливного дождя.