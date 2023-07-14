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Published Сегодня, 11:35

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Мост на Объездной дороге Тюмени восстановят только через несколько дней

14 июля 2023, 11:35
Фото: ГИБДД
Специалисты проводят ремонтные работы и восстанавливают земляное полотно на месте размыва обочины Объездной дороги Тюмени.

Из-за большого количества осадков на трассе в районе с. Яр произошло частичное разрушение водоотводного лотка, что привело к подмыву обочины. Всё обещают починить к началу следующей недели.

«В настоящее время ведётся засыпка места размыва. Работает экскаватор, самосвалы и бригада дорожных рабочих. Затруднений для проезда транспортных средств нет», — сообщают представители ГИБДД.

Ранее «Наш город» отмечал, что в областной столице за прошедшую ночь выпало 30% июльской нормы осадков. Дорожные службы ликвидируют последствия проливного дождя.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах
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