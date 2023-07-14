Банк ДОМ. РФ запустил программу кредитования для строительства ИЖС по эскроу-счетам

В рамках этого механизма подрядчик выполняет работы по строительству дома на основе заключенного договора с заказчиком, а средства заказчика размещаются на счете эскроу до завершения строительства. Строительство осуществляется с привлечением банковского кредита в рамках нового продукта Банка ДОМ.РФ под названием «ИЖС-Подряд». Кредитная линия предоставляется подрядчикам для строительства домов в соответствии с проектами, согласованными банком, и с возможностью использования заводских домокомплектов. Целью этого подхода является обеспечение оптимального соотношения между ценой, качеством и сроком строительства дома.