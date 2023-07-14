Банк ДОМ. РФ запустил программу кредитования для строительства ИЖС по эскроу-счетам

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В рамках этого механизма подрядчик выполняет работы по строительству дома на основе заключенного договора с заказчиком, а средства заказчика размещаются на счете эскроу до завершения строительства. Строительство осуществляется с привлечением банковского кредита в рамках нового продукта Банка ДОМ.РФ под названием «ИЖС-Подряд». Кредитная линия предоставляется подрядчикам для строительства домов в соответствии с проектами, согласованными банком, и с возможностью использования заводских домокомплектов. Целью этого подхода является обеспечение оптимального соотношения между ценой, качеством и сроком строительства дома.
«Новый механизм финансирования индивидуального жилищного строительства позволит обезопасить средства заказчика — физического лица — по аналогии с тем, как это реализовано при приобретении строящейся квартиры. При этом строительные компании получат кредитную линию для исполнения заключенных договоров подряда», — прокомментировал вице-президент по развитию государственных программ Банка ДОМ.РФ Андрей Бахмутов.
Кредитная линия предоставляется подрядным организациям на срок до двух лет по специальным процентным ставкам, которые варьируются от 2 до 6% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно, а возврат кредитных средств банку осуществляется со счета эскроу заказчика после завершения строительства.
Для подачи заявки на кредитование можно обратиться по телефону: 8 (800) 700-87-83.